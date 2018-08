Veretlen maradt a SZEOL SC

Pécs–SZEOL SC 0–0

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 4. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 1000 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán – jól (Kepe, Vörös).

Pécs: Somogyi – Juhász, Pinczés, Szellák, Koller – Kiss (Keresztes, 80.), Fujsz, Varga, Erdős, Kálmán (Péter B., 67.) – Kesztyűs. Vezetőedző: Sárai György.

SZEOL SC: Leindler 0 – Kéri 4 (Gajág –, 65.), Rácz 5, Gál 6, Grünvald 6 – Lévai 6, Ondrejó 5, Kozics 5, Horváth P. 5 (Tomisics –, 87.), Beretka 5 – Péter A. 4 (Göncző –, 76.). Vezetőedző: Siha Zsolt.

Sárga lap: Koller (58.), Varga (80.), ill. Kéri (29.), Lévai (55.), Ondrejó (75.), Gajág (88.).



Remek hangulatú derbi várt a szegedi együttesre, hiszen három győzelem után a bajnokság egyetlen százszázalékos csapataként utazhatott a harmadosztály egyik leghangulatosabb csarnokába. A vendégek éreztették ellenfelükkel, hogy jó formában vannak, hiszen negyedóra után gólt is szereztek – szépséghiba, hogy les miatt nem adták meg.



A pécsiek nem okoztak nagy veszélyt, egyetlen gólt ígérő akciójukat a 33. percben vezették, de egy szegedi blokk jókor jött.



A félidő után sem változott a mérkőzés képe, hiszen a hazaiak nem tudták Leindlert megtornáztatni, de a SZEOL SC sem tudott vezetést szerezni. Egy szöglet után a Pécs épphogy tisztázni tudott saját kapuja előtt. Nem a helyzetek, hanem a küzdelem dominált, sok kemény, de nem durva belépőt látott a népes közönség, és végül maradt a gól nélküli döntetlen. A SZEOL SC továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.



Siha Zsolt: – Nagyon büszke vagyok a srácokra, zsinórban a kilencedik bajnokin nem kaptunk ki. Mi Szegedet képviseljük, de bennünket nem képvisel Szeged. Méltatlannak tartom az edzési körülményeinket, tizenkét napja nem volt lenyírva a centerpályánk. Nem gondoltam, hogy Magyarországon akkora a munkaerőhiány, hogy aki nem dolgozik, az is meg tudja tartani az állását.



A bajnokság állása

1. SZEOL SC 4 3 1 0 7 – 1 10

2. Szeged–GA. 4 3 0 1 7 – 3 9

3. Dunaújváros 4 3 0 1 4 – 2 9

4. Kozármisleny 4 2 2 0 8 – 1 8

5. Kecskemét 4 2 1 1 5 – 3 7

6. Szentlőrinc 4 2 0 2 3 – 4 6

7. Szekszárd 4 2 0 2 3 – 5 6

8. Taksony 4 1 2 1 4 – 4 5

9. Rákosmente 4 1 2 1 2 – 2 5

10. Pécs 4 1 1 2 3 – 4 4

11. Dabas 4 1 1 2 4 – 7 4

12. Paks II. 4 1 1 2 1 – 4 4

13. Iváncsa 4 1 0 3 4 – 4 3

14. Honvéd II. 4 1 0 3 3 – 7 3

15. Makó 4 1 0 3 4 – 10 3

16. HFC 4 0 3 1 2 – 3 3