Veretlenek csatája: útinapló a MOL-PICK Szeged párizsi BL-túrájáról

– Jól kell védekeznünk, és szinte hibátlan kapusteljesítményre is szükség lesz. Tavaly nagyon jó meccset játszottunk itt, láttuk, hogy lehet esélyünk, de azt is tudjuk, mennyire veszélyes az ellenfél. Biztos vagyok benne, hogy ha nyerni szeretnénk, még jobban kell játszanunk, mint a Veszprém ellen Veszprémben – mondta a találkozóról Marko Krivokapics másodedző.

– A PSG a világ egyik legjobb csapata, minden posztra jut egy klasszis, ennek ellenére biztosan meglesznek a lehetőségeink, hogy megszorítsuk őket, csak ki kell ezeket használni. Főleg akkor, ha úgy játszunk, mint a legutóbbi hetekben. Karabatic hiányában is olyan lövőkre kell figyelnünk, mint Rémili, Sagosen vagy Mikkel Hansen, minden tőlük indul és náluk fejeződik be, de például a gyors gólokban, indításokban is jók. Felkészültünk, megpróbálunk meglepetés szerezni, de ehhez száz százalék kell – tette hozzá Alilovic.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 6. forduló. Párizs, Stade Pierre de Coubertin. Vasárnap, 17 óra.megérkezett a MOL-PICK Szeged Párizsba, már túl is van a vacsorán a csapat. Ilyenkor már csak Djordje Ignjatovics és Molnár Tamás van munkában, fizioterapeutaként és masszőrként ők veszik kezelésbe a játékosokat.Az úton minden rendben volt, és szerencsére a keretben is mindenki egészséges. A spanyol Pedro maradt otthon, a többiekből válogathat a Juan Carlos Pastor vezette szakmai stáb a rangadón.A csoportkörben öt forduló után már csak két csapat rendelkezik százszázalékos mutatóval: a vasárnapi, párizsi rangadó két résztvevője, a Paris Saint-Germain és a MOL-Pick Szeged. Eddig négyszer találkoztak egymással: 1997-ben az azóta megszűnt City Kupában a nyolcaddöntő első meccsét a PSG nyerte 24-19-re, a visszavágót viszont a Szeged 26-19-re. Tavaly áprilisban a BL negyeddöntőjében a PSG három góllal győzött Szegeden, így a döntetlennel zárult hazai visszavágó után továbbjutást ünnepelhetett.A párizsiaknál a lábműtét után gyógyuló Nikola Karabatic biztosan nem játszhat, de Mikkel Hansen, Sander Sagosen és Kim Ekdahl du Rietz személyében minőségi helyettesek állnak a szakmai stáb rendelkezésére.

Korábban

Kedden már minden játékos megérkezett a különböző válogatottból, így teljes a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának a kerete. Szerdától gőzerővel készül a magyar bajnok a vasárnapi BL-rangadóra, a PSG elleni összecsapásra. Szerencsére mindenki egészséges, szerdán délelőtt már teljes kerettel edz Juan Carlos Pastor vezetőedző.Olvasóinknak jó hír, hogy mi is elkísérjük a csapatot, szombattól Útinapló formájában számolunk be a francia túráról, vasárnap pedig szöveges online tudósítással jelentkezünk.A csapat szombat délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban edz, utána kel útra, este érkezik meg a francia fővárosba. A meccsen 75 szurkoló buzdítja majd a csapatot, így a kék hívek hangja biztos, hogy hallatszik majd.A MOL-PICK Szeged honlapja "Teljes gőzzel előre!" címmel számolt be a keddi tréningről.