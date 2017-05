Versenyképes maradt a kajak-kenu-válogatott

Fiatalok és sikerek

Megyei szereplők

Összegzés

Versenykomment

Az A döntőkkel teli két napot nagyjából 3 ezer néző követte a helyszínen, és bizony a közönség sokat számított a szegedi kajakos, kenus világkupa magyar versenyzőinek.Az Algyő 19 éves fiatalja, felnőtt Európa-bajnoki bronzérmese, olimpiai 10. kajakosa, Kopasz Bálint szenzációs versenyzéssel – és a szélnek is köszönhetően – remek idővel nyerte meg a férfi K1 1000 méter döntőjét.A portugálok világbajnokát, Fernando Pimentát egy hajóval, az olimpiai ezüstérmes cseh Josef Dostált több mint öt másodperccel, az utolsó helyen záró olimpiai címvédő spanyol Marcus Walzot 12 másodperccel legyőzni nagy fegyvertény.A hétvége legeredményesebb magyarja Kopasz mellett – aki a világkupát záró, rendkívül látványos bemutatkozó számban, a 6×500 méteres váltóban Takács Tamarával is győzött, míg K1 500 méteren ötödik lett – a kenus Balla Virág volt. A Győr 22 éves versenyzője előbb egyesben, majd párosban nyert.Kopasz Bálinton kívül még négy DÉMÁSZ-Szeged-versenyző lett volna érdekelt a világkupán a megyéből – ha a K4 500 méteres egységben érdekelt Kuli István vasárnap reggelre be nem lázasodott volna. A Nádas Bencét is foglalkoztató kvartett kajakozott egy bemelegítőt, de Kuli nem bírta vállalni a versenyt.A 15 éves Molnár Csenge párosban elért ötödik helye hatalmas eredmény volt ebben az 500 méteres mezőnyben. A szegedi műhelyben zajló, a női kenuzást tudatosan építő munka egyik sikere a fiatal tehetség.Hazai riválisát legyőzte a szegedi Birkás Balázs – a K1 200 méteres B döntőben a győri Horváth Bence előtt végezve nyert. Ez a válogatók előtt jó hír, mint ahogy az is, hogy a világkupán a három futamából kettőt megnyert, ám éppen a középfutamban nem volt szerencséje, ezért nem került a legjobb kilenc A döntőjébe.A magyar válogatott összesen hét arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zárta a szegedi világkupát – ebben benne vannak a parasportolók és a váltók eredményei is. Ami viszont ennél lényegesebb: Tokió szempontjából három olimpiai számban (K1 1000 m: Kopasz, női K1 200 m: Lucz Dóra, női C2 500 m: Balla, Devecseriné) is sikerült aranyérmet nyerni. Azaz fiatalok bevetésével is versenyképes maradt a válogatott.Világkupa, Szeged, Maty-ér, a magyar válogatott eredményei. 1000 m, nők, K1: 1. Bodonyi Dóra, 5. Bordács Blanka; férfiak, K1: 1. Kopasz Bálint, K2: 6. Kammerer Zoltán, Bárdfalvi Márk, C1: 5. Kiss Tamás, 8. Vasbányai Henrik, C2: 8. Korisánszky Dávid, Mike Róbert.500 m, nők, K1: 3. Takács Tamara, 4. Vad Ninetta, K4: 2. Magyarország I. (Takács Tamara, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta), 4. Magyarország II. (Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes, Szénási Zsófia). C1: 1. Balla Virág, 6. Devecseriné Takács Kincső; C2: 1. Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső, 5. Lakatos Zsanett, Molnár Csenge. férfiak, K1: 5. Kopasz Bálint, 7. Bárdfalvi Márk, K2: 2. Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert, 6. Tóth Dávid, Bán Kristóf, K4: 5. Magyarország (Noé Zsombor, Tóth Dávid, Németh Viktor, Mozgi Milán).200 m, férfiak, C1: 4. Hajdu Jonatán; nők, K1: 1. Lucz Dóra, K2: 3. Hagymási Réka, Szabó Ágnes, 4. Kiss Blanka, Malcsiner Eszter, C1: 2. Devecseriné Takács Kincső, 8. Lakatos Zsanett, C2: 6. Bonyai Regina, Molnár Rebeka.Váltók, 6×500 m, C1: 1. Magyarország I. (Kopasz Bálint, Takács Tamara), 3. Magyarország (Kiss Tamás, Lakatos Zsanett, K1: 1. Magyaroszág I. (Lucz Dóra, Németh Viktor).Parasportolók, 200 m, férfiak, KL2: 9. Rozbora András; VL2: 4. Suha Miklós, 5. Suba Róbert, 6. Horváth Zsolt, nők, KL3: 7. Fehér Annamária.– A legfontosabb az, hogy három olimpiai számban nyertünk, és három különböző szakágban is lett aranyérmünk. Az itt kiderült, hogy a férfi kenu szakágon javítani kell, és erre már vannak terveink is. Nagy dolognak tartom, hogy a válogatott a szezon ezen időszakában is versenyképes, pedig versenyzőink száz százaléka még a válogatóra készül, munkából, edzésből álltak rajthoz. Éppen ezért számomra is pozitív meglepetés ez az eredmény.– Nem is tudom, hogy mitől ment ilyen jól a kenuzás egyesben. Próbáltam jó technikával, elnyújtva evezni, a hátszelet kihasználni. Az utolsó 200 méteren léptem meg, és tényleg nagyon jó érzés, amikor az ember ki tud ugrani a mezőnyből. Engem is feldobott hajótársam, Devecseriné Takács Kincső egyes sikere és második helye, aki nagyon hajtott mögöttem a párosunkban, szinte repült alattunk a hajó. Tényleg jó egység a miénk, érezzük egymást a hajóban, és úgy tűnik, tudjuk dominálni ezt a számot.– Amit elvártunk mint fejlődési folyamat, azt teljesítettük, azaz az első száz méter a rajttal együtt jó volt. Hiányérzetem azért van, mert a középfutamot hoznom kellett volna. Itt az orosz és a spanyol is szerencsésebb volt. A B döntőben teljesített időm összességében a harmadik legjobb volt, de az első négy ott lett volna az 5–9. helyeken.– Most már tudom, hogy ott a helyem a legjobbak között, de nincs miért elszállnom. Ez most az én versenyem volt, borzasztóan örülök neki, hiszen mindent ki tudtam adni magamból. Nem volt taktika, az utolsó 250 méteren indítottam, és beleadtam mindent, amit tudtam. A váltóban az első körben előnyt szereztünk, ez jó húzás volt. Ekkor 95 százalékot adtam ki magamból, tartalékoltam a további körökre.