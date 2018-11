˝Vért izzadtam, hogy most ünnepelhessek˝ - Kis Máté súlyban vissza-, szintben előrelépett

A szurkolók között. Kis Mátét sok szegedi kísérte el Aradra. Fotó: Facebook

– Őszinte leszek: nem igazán emlékszem rá. Ez azért ellenféltől is függ. A lényeg, és ezt hangsúlyozza az edzőm, Gál László is: érezzem jól magam a ringben. Mindegy, hogy kiütéses vagy pontozásos a siker, csak legyen meg a győzelem. Most kifejezetten jó volt, hogy végigment a mérkőzés, mert hivatalos meccsen még sosem tapasztalhattam meg, milyen tíz meneten át bokszolni.– Szeptember 14-én volt az előző mérkőzésem, maximum egy hét pihenés után folytattuk azt a munkát, amit már nyár elején elkezdtünk. Kemény volt, sokszor vért izzadtam, hogy most ünnepelhessek.– Igen. Rengeteget sparringoltam, ott aztán volt minden, még a vér is folyt. De a fájdalom elmúlik, a dicsőség örök.– Talán egy picit. Kedves volt a sajtótájékoztatón, emberségesen viselkedtünk egymással a ringben és azon kívül is. Gratulált a sikeremhez, és megköszönte a lehetőséget.– Tudtuk, hogy Timo Laine vívótípus, aki képes ritmust is váltani. Így nekem gőzmozdonyként kellett viselkedni, és ráerőltetni a saját stílusomat. Tudatosan nyomtuk el az ő erősségeit.– A felkészülés elején erőtlennek éreztem magam, de később felgyorsultam, dinamikusabb lettem, az erőm is visszajött. Éppen ezek miatt sem baj, amit az elején mondtam: jó, hogy végigbokszoltam a tíz menetet.– Amikor elkezdtem a profi pályafutást, az volt a célom, hogy legyek interkontinentális bajnok. Ez jelentette akkor a maximumot. Viszont most, hogy sikerült, és folyamatos a fejlődési vágyam, a határ a csillagos ég. Kicsit jobban szétnézünk a nemzetközi mezőnyben, és 2019 elején talán már jöhet a következő erőpróba.– Az utolsó kettő szinte egybefolyt, így jól jön a pihenés. De annyira nem tűnt soknak.