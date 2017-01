Vérüket adták a szegedi győzelemért

Hihetetlen csatát láthatott az újszegedi sportcsarnok közönsége a Naturtex-SZTE-Szedeák Szolnoki Olaj NB I A csoportos férfi kosárlabda bajnoki mérkőzésen.



A vendég Szolnok kezdett jobban, a meccs elején volt olyan időszak, amikor 10 ponttal is vezettek.



Azonban Marko Boltics vezetésével utolérte a Naturtex a vendégeket, majd átvette a vezetést. Sőt, Csirics és Lilov pontjainak köszönhetően még növelte is az előnyét.



Az sem zökkentette ki a Szedeákot, hogy Vojvoda szó szerit kiütötte Bolticsot, akinek a szemöldökéből ömlött a vér.



A fiatal Bán Tibor parádés három pontosainak köszönthetően a hajrában is a Szedeáknál volt az előny. A Szolnok azonban az utolsó pillanatban egyenlített, jöhetett a hosszabbítás. Itt már felállva buzdította a szegedi szurkoló sereg a hazaiakat, és Sulovics fontos pillanatokban szerzett pontjaival végül 98-97-es parádés győzelmet aratott.