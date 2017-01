Vérüket adták a szegedi győzelemért - galéria

NB I/A csoportos férfi kosárlabda-bajnokság, 12. forduló, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Papp, Jakab, Balog.

BOLTICS 21, LILOV 25/12, CSIRICS 16/6, JUHOS 10/3, Sulovics 13/3. Csere: BÁN 7/6, Révész 2, Wirth 4.

Nikola Lazics.

Kinney 9/3, VOJVODA 28/12, Barnies 4, Borisov 12/3, Tóth Á. 4. Csere: Andrics 11/3, Pavlicsevics 22/12, Eilingsfeld 1, Wittmann 6.

Sztojan Ivkovics.

Lemondott a címvédő Szolnok vezetőedzője



Stojan Ivkovic lemondott a férfi kosárlabda NB I-ben címvédő Szolnoki Olaj KK vezetőedzői posztjáról szombaton.



A szolnokiak a legutóbbi öt bajnoki mérkőzésükből a negyediket veszítették el, ugyanis a közelmúltban a Kecskeméttől, a Kaposvártól és az Alba Fehérvártól, szombaton pedig a Szegedtől is kikaptak.



"Minden lehetőségem megvolt, hogy összerakjak egy jó csapatot, minden támogatást megkaptam a vezetőségtől is. A játékosok kiválasztása ugyanúgy az én felelősségem volt, mint eddig bármelyik korábbi edzőé. Kiderült, hogy abszolút mellényúltam" - nyilatkozott a BB1.hu oldalon Ivkovic.



A szakportál megszólaltatta Tóth Zoltán klubelnököt is, aki elmondta, hogy a klubvezetés elfogadta Stojan Ivkovic lemondását, egyben felkérte - az eddig az utánpótlás-szakágban dolgozó - Kmézics Zoránt a csapat felkészítésére és a következő feladatok megoldására.



"További személyi változások is várhatók a csapatnál. James Kinney szerződésbontását kezdeményezi a klub, a további változásokról pedig az új stáb fog dönteni" - tette hozzá az elnök.



A horvát nemzetiségű Ivkovic már december végén is felajánlotta a lemondását, de akkor még nem fogadták el. "Továbbra is hiszünk Stojan kvalitásaiban, az egyik legfelkészültebb és legelhivatottabb szakembernek tartjuk, akinek irányítása alatt a magyar férfi kosárlabda-válogatott is hatalmas sikert ért el, hiszen 1999 óta először kijutott az Európa-bajnokságra" - állt a klub december 30-án kiadott közleményében.



Szombaton egy másik élvonalbeli klub, az Atomerőmű SE edzője is lemondott. A litván Gediminas Petrauskas közös megegyezéssel távozik Paksról.

Hihetetlen csatát láthatott az újszegedi sportcsarnok közönsége a Naturtex-SZTE-Szedeák Szolnoki Olaj NB I A csoportos férfi kosárlabda bajnoki mérkőzésen.A vendég Szolnok kezdett jobban, a meccs elején volt olyan időszak, amikor 10 ponttal is vezettek.Azonban Marko Boltics vezetésével utolérte a Naturtex a vendégeket, majd átvette a vezetést. Sőt, Csirics és Lilov pontjainak köszönhetően még növelte is az előnyét.Az sem zökkentette ki a Szedeákot, hogy Vojvoda szó szerit kiütötte Bolticsot, akinek a szemöldökéből ömlött a vér.A fiatal Bán Tibor parádés három pontosainak köszönthetően a hajrában is a Szedeáknál volt az előny. A Szolnok azonban az utolsó pillanatban egyenlített, jöhetett a hosszabbítás. Itt már felállva buzdította a szegedi szurkoló sereg a hazaiakat, és Sulovics fontos pillanatokban szerzett pontjaival végül 98-97-es parádés győzelmet aratott.