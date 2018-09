Veszélyben a vásárhelyi sport - Napi gondokkal küzdenek a HFC-nél

A létükért küzdenek a váráshelyi labdarúgók (balról) is. Fotó: Kuklis István

– Minden problémánk megoldódna, ha olyan cégeket találnánk, amelyek TAO-támogatást tudnának biztosítani számunkra, viszont ezt a jelenlegi vásárhelyi politikai környezet nem segíti elő – kezdte Horváth Zoltán, a Hódmezővásárhelyi FC elnöke, aki a napokban a HFC honlapjának adott nyilatkozatában festette le, mennyire nehéz anyagi helyzetbe került az egyesület azzal, hogy nem jut hozzá ezekhez a támogatásokhoz.– Az elmúlt két hónapban az elnökség tagjai finanszírozták a klub működését, ez több millió forintot jelent. Erre tovább nincs lehetőség. A béreket, a járulékokat, az utazási költségeket és a stadion bérleti díját sem tudjuk kifizetni, így ezúton is kérek minden olyan céget, amelynek lehetősége van rá, társasági adójával támogassa a hódmezővásárhelyi futballt – nyilatkozta a klubelnök.Hozzátette, a visszalépés veszélye egyelőre nem fenyegeti a HFC csapatait, viszont ha nem változik a helyzet, az további kellemetlenségekhez vezethet, így például nem lesz olyan személyszállító cég, ami elvinné a csapatokat az idegenbeli meccsekre.– Ha a járulékokat nem fizetjük be, lekerülünk a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából, így ha kapnánk, akkor sem tudnánk fogadni a TAO-támogatásokat. Mindenki teszi a dolgát a klub körül, csak teljes a létbizonytalanság – részletezte Horváth Zoltán. A jövővel kapcsolatban az elnök elmondta, a helyi cégek többsége a TAO-támogatásokkal kapcsolatos rágalmazások miatt más város csapatait segítette, míg a kisebb cégek csak decemberre ígértek TAO-pénzt, ám az addig hátralévő hónapokat valahogy túl kellene élnie a klubnak.– Addig nemcsak a futball, a kézilabda, a kosárlabda és a vízilabda is tönkre mehet. Ez egy rendkívül káros eseménysorozat, aminek elsősorban a hódmezővásárhelyi gyerekek isszák meg a levét – figyelmeztetett Horváth Zoltán.