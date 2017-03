Veszprém-Szeged a félidőben 13-9

K&H férfi kézilabda liga, 21. forduló, Veszprém Aréna, 5000 néző. Vezeti: Tomecskó-Hunyadi, Unyatinszki.Mikler - Marguc 2, Nagy L. 1, Lékai 2, Sulic 4, Ilics 2/1, Ugalde 1. Csere: Schuch, Terzic, Gulyás, Palmarsson, Nilsson 1, Vezetőedző: Javier Sabate.Sierra - Skube, Källman 1, Thiagus Petrus, Blazevic, Gaber, Gorbok 1. Csere: Sostaric 3, Balogh 3/2, Bodó, Bánhidi, Buntic, Obranovic, Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Kiállítás:3/1, ill. 2/2.Nagy gond még nincs, egyetlen komoly holtpontja volt a Szegednek, ekkor 6 góllal lépett el a hazai csapat, főként azért,mert könnyű gólokat szerzett, támadásban elhibázta a lövéseket a MOL-Pick. A hajrában volt esély arra, hogy még szorosabb legyen az eredmény.30. perc: Időt kér a Veszprém.Nilsson, 13-9. Ez a félidei eredmény.Buntic emelkedik, 12-9.Gulyás a vonalon fut át. Mehet a Szeged.Skube harcol ki hetest. Balogh, 12-8.Gulyás ellépi.Källman, 12-7.Obranovic mellé.Sulic, 12-6.: Marguc a szélről, 11-6.Sulic szabálytalan zárás. Hazai blokk, Sostaric, 10-6.Sostaric repül, 10-5.Skube mellé, Sulic indul, 10-4.Bodó a szélről, Mikler, Sulic üresen, 9-4.Hazai hetes. Marguc, SIERRA!!!!Bodó sokkal fölé. Lékai nem, 8-4. Buntic, Mikler lazán véd.Sierra lábbal. Eddig parádés.: Három új ember a Szegednél. Bodó, Bánhidi és Buntic. Sostaric beállóból, végre egy remek akció, 7-4.Gorbok lő, Mikler könnyedén. Ugalde fut be, 7-3. Időt kér a Szeged.Sulic belemegy.Gorbok ront, Sierra ziccert véd.Mikler kétszer is véd. Marguc a szélről, 6-3.Sulic üresen, Sierra véd. Sierra ismét parádésan.Gorbok rossz passz.. Balogh sokkal mellé. Nagy viszont nem, 5-3.Hazai hetes. Blazevic reklamál, szerinte Ilics ötöt lépet. Sierra véd, a kipattanót Ilics bevágja, 4-3.Ilics lő, Sierra! Gaber hetest harcol ki. Balogh, 3-3.Lékai a szélről, 3-1. Balogh villan, 3-2.: Gorbok lövését védte Mikler.: Balogh tört be, Mikler véd.A másik oldalon Sierra is.Gorbok-bomba, 1-1. Sulic beállóból, 2-1.A Veszprém kezd. Hazai hetes. Ilics, 1-0.És akkor túl a bemutatáson, kezdődjön a rangadó.Mindkét csapat az öltözőben.Lassan megtelik az Aréna. Már javában csatázik egymással a két szurkolótábor.A két rivális már a küzdőtéren. Melegít mindkét csapat. Egyre több szegedi a lelátón. Először téves jegyzőkönyvet kaptunk, abban nem szerepelt Zubai Szabolcs neve, ezt javították, így a csapatkapitány vezette ki csapatát a pályára.Mindkét csapat az öltözőben. Hazai oldalon nincs a keretben Ancsin és Kopljar.

Történelmi siker



A MOL-Pick Szeged utoljára 2002. február 22-én nyert rendes játék- időben – 2007-ben, amikor bajnok lett, hetesekkel diadalmaskodott – a Veszprém otthonában.

Fotex KC Veszprém–Pick Szeged 25–28 (14–13)

Veszprém, 3000 néző. Vezette: Oláh, Szelecz.

Fotex: Sterbik – Dzomba 3, Goluza 2, ÉLES 5/2, ZSIGMOND 4, Díaz 3, Pásztor 3. Csere: Fazekas (kapus), Gál, Csoknyai, Pérez 5, Tóth, Iváncsik G. Edző: Zdravko Zovko.

Pick: Puljezevics – BERTA 2, Laluska 1, MEZEI 4, MATICS 5, Buday 4/1, Eklemovics 4. Csere: Perger (kapus), KOTORMÁN 6, Ilyés, Bajusz 2/1, Doros. Edző: Dragan Djukics.

Hétméteres: 2/2, ill. 3/2.

Kiállítás: 12, ill. 4 perc.

15.55: Üdvözlünk mindenki Veszprémből, bő egy óra és kezdődik a rangadó. Nagy a csend egyelőre, de hamarosan ez megváltozik, telt ház lesz a magyar derbin. A MOL-Pick Szeged 15.30-kor érkezett meg, a csapat Balatonalmádiban töltötte az éjszakát.Pedro, a MOL-Pick Szeged jobbszélsője Szergej Gorbok nyakába ugrott péntek délelőtt az újszegedi sportcsarnokban. Ezt a jelenetet ma mindenki szívesen látná úgy 18.30 körül a Veszprém Aréna küzdőterén is. A két játékos azért volt ennyire boldog, mert nem mindennapi lábtengócsatában legyőzte a Sierra–Källman párost.A játék fontos eleme egy-egy edzésnek. A jó hangulat mindenkire jellemző volt az utolsó szegedi foglalkozáson. Amikor pedig már a komolyságra, a figyelemre volt szükség, akkor minden szegedi kézilabdás koncentrált, figyelte Pastor mester utasításait.Még szép! Mondhatják erre, hiszen ma 17 órakor következik az a meccs, amit minden kézilabdabarát nagyon vár: a Veszprém–Szeged csúcsderbi.A bajnoki címvédőt – parádés meccsen, remek játékkal nyert az ősszel a MOL-Pick 26–23-ra – fűti a visszavágás vágya, erről az egykori szegedi kedvenc, Mikler Roland is nyilatkozott a helyi napilapnak. A válogatott kapus úgy jellemezte a mai találkozót, hogy a gigászok csatája. A Veszprém kulcsemberét is meglepte, hogy a nagy rivális ilyen gyorsan összeállt, masszív és jó játékra képes.Bizony, ma elkel mindenből az extra. A kapuban kell olyan produkció, ami erőt ad a védelemnek, ha pedig ez hatékonyan működik, akkor lehet könnyű gólokat szerezni.Komoly kihívás előtt áll a Szeged, a tét az alapszakasz- elsőség. 250 szegedi szurkoló kíséri el a csapatot, tehát buzdításban nem lesz hiány.A rangadót az M4 Sport TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.