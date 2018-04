Hiányzik egy vezér. Nagyon! Egy olyan játékos, aki képes döntő, nehéz helyzetben a csapat élére állni. Ez most újból bebizonyosodott Debrecenben, a magyarkupa-döntőben. Pedig éveken keresztül volt ilyen embere a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának és elődjeinek, de most évek óta nincs ilyen játékosa. Az utolsó Dean Bombac volt, de ő már a lengyel Kielce játékosa.



Most jó és rendes fiúk erősítik a csapatot, akiket hihetetlenül lehet szeretni, mert kedvesek, aranyosak, jó emberek. A tűz is megvan bennük, mert nyerni szeretnének, de a 2014-es EHF-kupa-siker óta más nem jön össze, csak a „Szép volt, fiúk!". A padon ott ül a világ egyik legfelkészültebb edzője, aki nagy taktikus, de ez kevés, mert szükség van sokszor olyan társra a pályán, aki ha gond van, akkor segít. Int egyet, rázza az öklét, azt mondja, hogy „Gyerünk!", és ezt meg is hallják a csapat tagjai.



Elgondolkodik, hogy ennél több kell, még ráteszek egy lapáttal, „szétszedem" az ellenfelet, úgy bevágom a labdát, hogy felborul a kapu.



Most nincs ilyen vezér. Olyan sem, aki ha gond van, felmegy és belövi. Megcsinál egy cselt, majd ad egy zseniális gólpasszt, vagy iksznél véd egy akkorát, hogy a többezres kék tábor állva tomboljon örömében. Ebben van hátrányban a Szeged, nem a tudásban, mert most, az mk-fináléban is bebizonyosodott, hogy ott van a nagy rivális közelében – de ott is marad, amíg nem lesz egy vezére, aki elindítja a csapatot a győztes harcba.