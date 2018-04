Világbajnokot igazolt a MOL-PICK Szeged

– Sikeres tárgyalássorozaton vagyunk túl, és örömmel jelenthetem be, hogy a 31 éves, 198 centiméter magas, jobbkezes balátlövő, Joan Canellas a nyártól a MOL-PICK Szeged csapatát erősíti majd – számolt be a hírről Szögi Nándor operatív igazgató. – A spanyol játékost nem kell bemutatni, hiszen az elmúlt időszakban a Vardar Szkopje és a THW Kiel tagjaként is láthattuk az újszegedi sportcsarnokban. Egy rutinos, nagy nemzetközi tapasztalattal bíró sportolót sikerült hozzánk csábítani, aki győzni akarásával nagy hasznára lehet a csapatunknak.Joan Canellas Reixach 1986. szeptember 30-án született a 10 ezres lakosú Santa María de Palautorderában. 2004-ben mutatkozott be a spanyol élvonalban a Granollers csapatában. Ezután Barcelonába igazolt (2005–2008), majd egy évre ismét a Granollers következett. Két évet töltött a Ciudad Real, majd az Atlético Madrid együttesében, itt többek között csapattára volt a szegediek jelenlegi csapatkapitánya, Jonas Källman is.Miután a madridi klub megszűnt, Hamburgba szerződött, majd jött két év kieli légióskodás. A 198 centiméter magas játékos 2016-ban újból váltott, elfogadta a macedón Vardar Szkopje ajánlatát. A Vardarral tavaly megnyerte a Bajnokok Ligáját. A spanyol nemzeti együttes egyik meghatározó tagja, 2013-ban világbajnok, míg idén Európa-bajnok lett. Canellas minden országban, így hazájában, Németországban és Macedóniában is szerzett bajnoki címet.