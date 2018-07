Világbajnokságon járt a Tornádó Team: a szegedi klub versenyzői képviselték hazánkat Hollandiában

A magas színvonalat garantálta, hogy ez a vb volt a kvalifikációs versenye az októberi ifjúsági olimpiának, így a juniorok mezőnye vetekedett a felnőttekével. Magyarországot a szegedi Tornádó Team hét tehetsége képviselte, akik közül öten életük első világbajnokságán indulhattak – a hét napon át tartó eseményen pálya- és utcai versenyeken, valamint a maratoni távon folytak a versenyek. A versenyzők edzője Kéri Ferenc.Gardi Dominika (képünkön) élete első felnőtt-vb-jén, a pályaversenyek 500 méterén 14. hellyel kezdett, míg 1000 méteren a selejtezőben és az elődöntőben hatalmas egyéni csúcsot gurulva 13. lett. Még jobban sikerült a 15 ezer méteres elimináció, ahol a 11. helyen ért célba. Kopilovic Eleonóra jó időt ment, ám nem jutott tovább az 500 és az 1000 méteres távon. Erdős Dávid a 10 ezer méteres pontversenyben döntőbe jutott, ahol a 35. helyen ért célba, ugyanitt végzett az eliminációban is. Dieterle Fábián a 10 ezer méteres pontversenyben 24. lett.A juniorok mezőnyében Hunyadi Annának és Iványi Tamásnak volt némi esélye az ifjúsági olimpiára. Hunyadit maga alá gyűrte ennek a lehetősége a pályaversenyeken, nem tudta hozni a tőle megszokott formát. Iványi a hosszú távokon teljesített jól, de maradt benne néhány értékes helyezés, amelyet aztán az utcai távjain kihozott magából. A csapat legfiatalabb tagja, a 16 éves Sajgó Anna B döntőbe kerülése egyetlen sprinten múlt az 5000 méteres eliminációban, a 10 ezer méteres pontversenyben 16. lett.A pályaversenyek után egy nap pihenő következett az utcai versenyek újabb három napja előtt. A csapat legfiatalabb versenyzői remekül kiállták a próbát, még akkor is, ha Hunyadi nagyot esett a 20 ezer méteres elimináció selejtezőjében. Ez nem vette el a kedvét, a 10 ezer méteres pontversenyben továbbjutott, csakúgy, mint Sajgó, aki történelmi 31 pontot szerezve, az egész mezőnyt lekörözve került a döntőbe. A fináléban mindkét lánynak sikerült a pontszerzés, de Sajgó későn reagált az élboly megugrására, így lecsúszott a szép helyezésről, Hunyadi a 15. helyen végzett.Iványi a 10 ezer méteres pontversenyben 13. lett, Kopilovic az egykörön ment jó időt, és végzett a 18. pozícióban. Erdős mindkét hosszú távján remekelt, két helyezés választotta el a döntőtől. Gardi mindkét hosszú távon tartotta a lépést a csapatban, egymást segítve versenyző ellenfeleivel.Az utcai versenyek legnagyobb figyelemmel kísért száma a maraton volt: a férfiak 205-en, a nők 145-en indultak. Sajgó az utolsó körben nem tudta elkerülni az előtte bukó kolumbiaiakat, Erdős ugyan megúszta, de a bonyodalomból adódóan nem tudott lépést tartani az élbollyal. Ennek ellenére ők is célba értek. Gardi végig meg tudta őrizni értékes pozícióját: a 19. helye hatalmas teljesítmény.A szegedi versenyzők legjobb helyezései, juniorok, Sajgó Anna (16 éves): 10 ezer méteres pont/elimináció – 16. hely (pálya), Hunyadi Anna (18 éves): 10 ezer méteres pont – 15. hely (utca), Iványi Tamás (18 éves): 10 ezer méteres pont/elimináció – 18. hely (pálya), 10 ezer méteres pont – 13. hely (utca), felnőttek, Kopilovic Eleonóra: 1 kör – 18. hely (utca), Erdős Dávid: 15 ezer méteres elimináció – 35. hely (pálya), maraton – 61. hely, Dieterle Fábián: 10 ezer méteres pont/elimináció – 24. hely (pálya), 1000 méter – 19. hely (pálya), Gardi Dominika: 15 ezer méteres elimináció – 11. hely (pálya), 1000 méter – 13. hely (pálya), 500 méter – 14. hely (pálya), 20 ezer méteres elimináció – 15. hely (utca), 10 ezer méteres pont – 19. hely (utca), maraton – 19. hely.