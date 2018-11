Világcsúcs Szegeden: halmozta az érmeket a Cél-Tudat SE

Lőállásban. Fotó: Cél-tudat SE

Több szakág jeles képviselői, több mint 120 versenyző mérte össze tudását. A puskás és pisztolyos sportlövők mellett idén a futócéllövők is csatlakoztak az eseményhez, illetve a számszeríjász országos bajnokságot is itt bonyolították le. A második versenynapon a sportlövészet legfiatalabb szakága, az úgynevezett Target Sprint is bemutatkozott. Az ország minden szegletéből érkeztek sportlövők, valamint Csehországból, Romániából és Szerbiából is. A versenyre kilátogatók többek között találkozhattak Sidi Péterrel, Biatovszki Mirával és Sike Józseffel is.A versenyen született néhány egészen kiváló eredmény. Sidi Péter a 10 méteres match számszeríjász országos bajnokságot 598 körrel nyerte meg, amellyel túlszárnyalta az aktuális világcsúcsot, majd a légpuskások versenyében sem talált legyőzőre. Figyelemre méltó néhány fiatal tehetség teljesítménye is: Csendes Dávid, a Cél-Tudat SE versenyzője 11 évesen felnőtteket maga mögé utasítva a légpuskások döntőjében Sidi Péter mögött végzett a második helyen, míg saját korosztályában a serdülők és az ifjúságiak között sem talált legyőzőre.Hasonló bravúrt hajtott végre az egri, szintén serdülő korosztályú Nagy Zsombor, aki a pisztolyosok döntőjét nyerte meg. A serdülő versenyzők közül a Cél-Tudat SE-s Jákó Miriam országos bajnok lett számszeríjjal, megnyerte a pisztolyos alapversenyeket serdülő és ifjúsági korosztályban, valamint Bacsa Gergővel a Target Sprint vegyes párost. A Cél-Tudat SE versenyzői közül Bacsa Gergő két arany-, Mangó Marcell egy-egy arany- és ezüst-, Rescsik Csaba egy-egy arany- és bronz-, Mangó Málna egy arany-, Bacsa Dorka, Tunyogi Adorján, Nagy Vivien és Lippai Levente egy-egy ezüst-, Győri Ágnes és Keresztesi Inez pedig egy-egy bronzérmet szerzett.