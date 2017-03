Világcsúcsot futottak a Biacsi ikrek az Eb-n

Az éremesőből a Szegedi VSE paralimpikon ikerpárja, Antal Andor tanítványai, Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett is kivette a részét.



Bernadett 800 méteres síkfutásban nem talált legyőzőre, itt a másik magyar, Keresztesi Erika bronzérmet nyert. 1500- on Ilona aranyat, Bernadett ezüstöt szerzett, 3000 méteren pedig Ilona végzett másodikként. Győzelmeik számát a 4×400 méteres váltóban duplázták meg, amely 4:13.60 perces idővel, világcsúccsal győzött a csehek és a portugálok előtt. A sprintszámokban Csontos Piroska 200 méteren a második helyen zárt, 60 méteren ötödik lett. A magyar csapat egyetlen férfi versenyzője, a súlylökő Szöllősi István egyéni csúccsal lett ezüstérmes.



Oroszi Zsuzsanna szövetségi kapitány elmondta: a magyar csapat teljesítménye bámulatra méltó, hiszen a háromnapos versenyen egy nap alatt több versenyszámban is indultak. Az előfutamok, középfutamok és a finálék egész napos terhelése ellenére dobogóra tudtak állni, ez felkészülésüket és sportolói kvalitásukat dicséri.