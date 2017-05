Világklasszisok hajtanak Fábiánsebestyénben

A program



Ma, 16 óra: technikai értekezlet, csütörtök, 8 óra: állatorvosi szemle két felvezetési sorban, 11 óra: szövetségi kapitányi megbeszélés, sorsolás, 14 óra: díjhajtás, péntek, 8.30: díjhajtás, szombat, 9 óra: maratonhajtás, vasárnap, 9 óra: akadályhajtás.

Ma már nagyüzem lesz a világszínvonalú létesítményben: először a kötelező állatorvosi vizsgálat következik, majd csapatvezetői értekezlet és pályabemutató lesz – a szervezők a megszokott ünnepi díszben várják az érdeklődőket. A díjhajtás holnap kezdődik, és pénteken is tart, szombaton a maratonhajtást, vasárnap az akadályhajtást rendezik, amelyet az ünnepélyes eredményhirdetés követ. A maratonra a szervezőbizottság egy 2100 eurós, körülbelül 650 ezer forintos pénzdíjat ajánlott fel.A versenyen tíz ország hatvan hajtója hét kategóriában méri össze tudását, többszörös világbajnokokat láthat a közönség. Jelen lesz a teljes magyar élmezőny, emellett külföldről is neves hajtók érkeznek az év legrangosabb hazai fogathajtó versenyére. Indul a tizenegyszeres világbajnok Lázár Vilmos, illetve testvére, az egyéni és csapat kettes-, valamint négyesfogat-hajtásban világbajnok Lázár Zoltán. Itt lesz a szintén vb-első Dobrovitz József, illetve az ugyancsak világbajnok fia, ifj. Dobrovitz József. Hajt a svájci Jérome Voutaz, valamint a holland legenda, Ijsbrand Chardon fia, Bram Chardon is. Csongrád megyét Hódi Károly, a Fesztivál Lovas SE Szeged versenyzője képviseli a ketteseknél.A pályaépítő Fintha Gábor elmondta, jól haladtak a pálya előkészületei, az akadályok rendben vannak, már csak kisebb csinosításokat végeznek. A díjhajtó négyszög kijelölésére ma délelőtt kerül sor. A szervezők egyébként a verseny honlapjának tájékoztatása szerint nemcsak a lovak kényelméért és a verseny biztonságos lebonyolításához szükséges technikai feltételek megteremtésén dolgoznak, hanem létrehozzák az egyéb programokhoz szükséges feltételeket is. Felépült az Ízek utcája: a vásári forgatag a hungarikumok köré szerveződik, ahol hagyományos magyar termékeket kínálnak. A gyerekek számára külön játékokkal készülnek, de újdonság az is, hogy a 14. életévüket még be nem töltöttek térítésmentesen léphetnek be a rendezvényre.