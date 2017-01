Világliga-rangadó vár Bujkáékra

A szakember hétfő délelőtt a találkozó helyszínén, a Szőnyi úti Laky Károly Uszodában rendezett sajtónyilvános edzést követően elmondta: a 17 fős keret szűkítésénél néhány sérülés és betegség is „megkönnyítette a dolgát", ugyanakkor nagyvonalakban így tervezte.Természetesen ott van a keretben a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem centere, Bujka Barbara is. Az együttesben ezúttal nem lesz ott Kasó Orsolya Garda Krisztina és Kisteleki Hanna , szerepet kap viszont a fiatalok közül Gurisatti Gréta Szilágyi Dorottya , a korábban Szegeden is játszó Somhegyi Noémi, valamint az új-zélandi születésű, nemrég honosított Parkes Rebecca is.Utóbbi pólósról szólva Bíró Attila kijelentette, a 22 éves játékosnak még technikailag és taktikailag is rengeteget kell fejlődnie, azonban igazi „nyers erő" van benne, ezt kihasználva kell őt fokozatosan felépíteni.– Mindenképpen lehetőséget kap, még nem tudom, mennyi időre, de bedobom majd a mély vízbe – árulta el Bíró.Érdekesség, hogy a magyar csapat szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt diadalmaskodott a belgrádi Európa-bajnokságon.– Természetesen ég és föld a mostani és az akkori helyzet közötti különbség, hiszen akkor kizárólag arra az egy hétre készültünk másfél hónapot. A lányok azonban most is jó formában vannak, jó esélyünk van az olaszok ellen. Persze szerencsére már nem kell a nulláról kezdenünk, még az újakkal sem – nyilatkozta a tréner az MTI-nek.A válogatottal ezúttal nem lesz ott Csernus Imre pszichológus, aki jelenleg a franciaországi világbajnokságon negyeddöntős férfi kézilabda-válogatottnak segít.– Úgy tűnik, Csernus Imrének fekszik ez a január, hiszen tavaly is sikeres volt. Örülök, hogy tudtunk segíteni a kéziseknek – jegyezte meg viccesen Bíró Attila.Az olimpiai ezüstérmes olaszok elleni találkozó kedden 20 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.Az olaszok elleni keret, kapusok: Bolonyai Flóra (BVSC), Gangl Edina (UVSE). Mezőnyjátékosok: Bujka Barbara (Szeged), Czigány Dóra, Csabai Dóra, Keszthelyi Rita, Szücs Gabriella (UVSE), Gurisatti Gréta, Somhegyi Noémi, Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Leimeter Dóra, Takács Orsolya (BVSC), Parkes Rebecca (Eger).A női világliga-selejtezők európai csoportjai, A csoport: Oroszország, Görögország, Hollandia. B csoport: Olaszország, Magyarország, Franciaország. A B csoport eddigi eredményei: Olaszország–Franciaország 14–4, Franciaország–Magyarország 6–16. A B csoport további programja, ma, 20 óra: Magyarország–Olaszország. Február 21.: Magyarország–Franciaország. Március 28.: Franciaország–Olaszország. Április 19.: Olaszország–Magyarország.A két európai csoportból a győztesek, illetve a jobb második jut a világliga júniusi Szuperdöntőjébe.