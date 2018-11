Világválogatott az ellenfél: vasárnap 17 órakor a BL-ben Paris SG-MOL-PICK Szeged

Ez komoly csata lesz kettejük között: Viran Morros (balról) és Bánhidi Bence a falban találkozik egymással. Karikatúra: Hudi Dániel

Kőkemény meccs vár a MOL-PICK Szeged csapatára vasárnap 17 órakor a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A világ egyik legerősebb és leggazdagabb együttesének, a Paris SG-nek otthonában szerepel a magyar bajnok. Még úgy is bombaerős a kerete a francia sztárcsapatnak, hogy a kapitány, Nikola Karabatic sérülése miatt nem léphet pályára.A kapuban Thierry Omeyer, a szélen Luc Abalo, Uwe Gensheimer, irányítóban Sander Sagosen, lövőben Nedim Rémili, Mikkel Hansen, beállóban Henrik Toft Hansen vagy éppen Luka Karabatic számít klasszisnak, és akiket még nem soroltunk fel, ők is remek játékosok. Bombaerős a kerete a PSG-nek.Azonban a Szeged megfelelő önbizalommal felvértezve utazik ma el délután a francia fővárosba. 13 meccset játszott az idei szezonban a Pastor-alakulat, és mind a tizenháromszor nyerni tudott. A PSG mérlege is hibátlan a BL-ben, így két százszázalékos gárda csap majd össze.– Minden mérkőzésen győzelmi esélyekkel lépünk pályára – nyilatkozta Dmitrij Zsitnyikov, a Szeged orosz légiósa –, nem lesz ez másként Párizsban sem, viszont elképesztően nehéz dolgunk lesz. A Mister mindennap elmondja nekünk, hogy higgyünk magunkban, abban, hogy képesek leszünk elhozni a két pontot Franciaországból. A céljaink eléréséhez minden meccset meg kell nyernünk. Ez a képesség benne van a csapatunkban.– Kemény csatát várok – vette át a szót Joan Canellas irányító –, és most ezt a taktikára értem, mert a francia együttesnek kiváló edzője van, évekig dolgoztam én is Raul Gonzálezszel. Biztos vagyok benne, hogy a Misterhez hasonlóan ő is alaposan felkészíti majd a csapatát, de mi is mindent tudunk majd a PSG-ről.2017 áprilisában, a szegedi vereséget követően 30–30-as döntetlent játszott a PICK idegenben, volt olyan időszaka a meccsnek, amikor továbbjutásra állt, kevésen múlott, hogy ne harcolja ki a kölni négyes döntőbe jutást.Délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban tart foglalkozást Juan Carlos Pastor, délután a közös ebédet követően indul Szegedről Budapestre, majd onnan Párizsba a háromszoros magyar bajnok. Este már nem lesz edzés, vasárnap 17 órakor következik a meccs.A túráról a delmagyar.hu útinapló formájában számol be, fotókkal, friss hírekkel jelentkezünk a francia fővárosból.A vasárnapi csúcsrangadót szöveges online tudósításban közvetítjük. A találkozót a Sport 1 TV élőben adja.