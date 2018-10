˝Visszakerültem oda, ahol szeretek játszani" - a mesternégyest szerző Bokányi Richárd, a forduló gólvadásza

Fotó: Frank Yvette

– Serdülő óta nem szereztem mesternégyest – kezdte az SZVSE II. elleni 7–3-as siker alkalmával egy félidő alatt négy gólt jegyző mórahalmi futballista. – Az elsőt egy jobb oldali beadás után, közelről passzoltam a hosszúba, majd egy büntetőt váltottam gólra. A harmadik előtt nyertem egy futóversenyt, a kapus és a visszaérő védő között lőttem be, a negyediknél pedig a leshatárról kilépve emeltem át a kapust – emlékezett vissza találatairaBokányi Richárd.A 24 éves játékos eddig mind a nyolc meccsén szerzett gólt, a vasárnapi négyessel kilenc forduló után az osztály legeredményesebb játékosa.– Ötöt tizenegyesből szereztem, de azokat is be kell lőni. A nyáron érkezett új edző a támadósorban számít rám, az elmúlt években kényszerből voltam jobbhátvéd. Most újra visszakerültem oda, ahol mindig is szerettem lenni a pályán, élvezem a játékot. Különösen örülök ennek a négy gólnak, szombaton mondtam is barátnőmnek, hogy hármat kell lőnöm ahhoz, hogy a góllövőlista élére kerüljek. Persze nem ez az első számú célom, de önbizalmat adna, ha sikerülne – fogalmazott a Mórahalom játékosa. Hozzátette, sem ő, sem a csapat nem szeretne megragadni a megyei II. osztályban.– Nincs kijelentve, de szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Szerintem aki focizik, az szeretne aranyérmet nyerni. Remélem, visszakerülünk az NB-s labdarúgás térképére, hiszen remek létesítményünk van – zárta Bokányi Richárd.