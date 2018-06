Visszatér a MOL-PICK Szegedbe Dean Bombac

Bombac visszatér Szegedre! Fotó: Pickhandball.hu

– Az első pillanattól - nyilatkozta Dean Bombac -, amit Szegeden töltöttem, nagyon jól éreztem magam, a két év során Szeged a második otthonommá vált. Ez volt az első alkalom, amikor hosszabb időn keresztül külföldön éltem, de otthon éreztem magam. Minden tökéletes volt, a város, a szurkolók, a szakmai munka, a csapat. A családom nagyon boldog volt itt, ez volt a fő ok, hogy a visszatérés mellett döntöttem, és persze az is, hogy ismerem e klub céljait, és a része szeretnék lenni ezeknek.Dean Bombac áprilisban töltötte be a 29. életévét. Koperben született, itt ismerkedett a kézilabdával. A helyi együttesben 2007-ben kezdett el játszani, a Cimossal szlovén bajnoki címet is ünnepelhetett. Ezután elfogadta a fehérorosz Dimano Minszk ajánlatát, majd a klub anyagi gondokkal küzdött, így félévre a franci Pays d'Aix UC együtteséhez került, miközben elfogadta a MOL-PICK Szeged két éves szerződését. A 188 centiméter magas játékos gyorsan a közönség kedvence lett. A két eltöltött idény alatt összesen 404 gólt dobott PICK-mezben. A BL-ben 170-szer volt eredményes, a magyar bajnokságban és kupában 234 gólt dobott. Az elmúlt két szezont a lengyel Kielce csapatánál töltötte. A MOL-PICK Szegeddel a nyártól három éves szerződést kötött, feleségével, Tjasával és két gyermekével, Emmával és Ikerrel költözik vissza a Tisza-parti városba.