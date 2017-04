Visszatér a világkupa: Tokióba Szegeden át vezet majd az út a kajakosoknak, kenusoknak

Igazán egyedi, egyben (eddig) szokatlan helyszínt választott a május végi szegedi világkupa – amely három év kihagyás után tér vissza a Maty-érre – sajtótájékoztatójának a Magyar Kajak-kenu Szövetség: a Duna-parti székház helyett ezúttal a Budavári palotában lévő Magyar Nemzeti Galériába várták a média képviselőit – köszönhetően a verseny egyik támogatójának.



És ha már művészet: a Maty-éri verseny arculata éppen ilyen környezetbe illik, hiszen a női kenut népszerűsítő, festményszerű képeken a szakág hazai elitje, a győri Takács Kincső és az UTE-s Lakatos Zsanett váltja egymást határozott, művészi mozdulatokkal.



– Huszonkilenc nap múlva a szegedi Maty-éren minden idők legnagyobb kajak-kenu-világkupáját rendezi a hazai szövetség, már 63 nemzet jelezte részvételét – jelentette be a magyar szövetség elnöke, Schmidt Gábor a sajtótájékoztatón. – A szövetség ezzel a versennyel kezdi meg az újabb négyéves olimpiai ciklust, amelyet reményeim szerint Tokióban eredményesen zárunk majd le.



Tokióba pedig Szegeden át vezet az út, és ezt nemcsak a május 25–28. közötti világkupa miatt érdemes kiemelni, hanem mert éppen a szegedi létesítmény ad majd otthont 2019-ben az olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, előtte pedig jövőre megint a világkupának.



– A szegedi világkupán minden számban két magyar egységet indítunk – mondta Hüttner Csaba, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Azok, akik a tavalyi moszkvai Európa-bajnokságon, illetve a riói játékokon indultak, és az egységük nem bomlott meg, automatikus résztvevői a viadalnak. A fennmaradó helyekért a három hét múlva sorra kerülő rangsoroló versenyen kell megharcolniuk a többieknek. Mindenhol a lehető legerősebb egységeket szeretnénk rajthoz állítani, külön kiemelve a férfi K4 500 méteres csapat összeállításának jelentőségét, mivel ez a szám is bekerülhet a tokiói ötkarikás programba.



A kapitány szavai szerint az algyői Kopasz Bálint K1 1000 méteren startolhat Rió révén, míg a moszkvai Eb kapcsán Nádas Bence (K1 500 méter, K4 500 méter) és Birkás Balázs (K1 200 méter) kerülhet szóba egyik egységként. Ne feledjük, hogy Vajda Attila is ott volt a moszkvai kontinensbajnokságon C1 1000 méteren, bár azóta Tajvanon vállalt edzői szerepet, illetve a rangsorolón még több DÉMÁSZ-Szeged-versenyző kvalifikálhatja magát a világkupára.



A kajakosok, kenusok helyzete nem változott, azaz a sportág kiemelt támogatást élvez, köszönhetően a riói eredményeknek. Számos szponzorral is megállapodtak már a folytatásról, a sportág jövője pedig stabil lábakon áll, az építkező munkát így nyugodtan folytathatják.