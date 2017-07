Visszatérnek a légiósok: az állandóságra szavaznak a Szedeáknál

A héten eldőlt, hogy a szerb Marko Boltics újabb egy évre aláírt Szegeden, azaz jövőre is ő lesz a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos kosárlabdacsapatának irányítója. Mivel korábban honfitársai, azaz a csapatkapitány Andrija Csirics, valamint a center Nenad Sulovics szintén hosszabbított, a tavalyi légiósnégyesből hárman már biztosan maradnak. Csak a bolgár Ivan Lilov sorsa nem dőlt el, de akár ő is visszatérhet, a Szedeák már tett ajánlatot a pontgyárosnak.Ha megnézzük a Szedeák légiósait, kiszámolható, hogy a 2010-es feljutás óta húsz külföldi játszott a csapat mezében – ennél a statisztikánál azokat a játékosokat vettük figyelembe, akik légiósnak számítottak az adott szezonban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szabályai szerint, és pályára is léptek a csapatban hivatalos meccsen. Ezért nem szerepel például a felsorolásban a szerb–magyar Davorin Kuntics és Ivan Stefanovics.

Ez a szám a tudatosságot jelzi: a Szedeák az egyik, ha nem a legkisebb költségvetéssel rendelkező klub az élvonalban, így nem teheti meg – és nem is akarja megtenni –, hogy másokhoz hasonlóan havonta cserélgesse játékosait. Olyan még nem történt, hogy valakit fegyelmezetlenség miatt küldjenek el, pedig az élvonalban erre bőven akad példa. A kiválasztás így komoly felelősség, de ebből általában jóra, jelesre vizsgázik a szakmai stáb. Van persze kivétel: a 2015–2016-os szezonban hét külföldi is megfordult a csapatnál, ám ehhez kellett Jereminov és Brkic súlyos sérülése.A leghűségesebb Csirics, aki a negyedik szezonját kezdi majd Szegeden. Nem véletlen, hogy belőle csapatkapitány vált, és az sem, hogy családjával is szeretne letelepedni Szegeden. Szintén jó szívvel emlékezhetnek a szurkolók a három szezont a Szedeákban töltő Dukicsra vagy Jereminovra.Összességében elmondható, hogy szeretnek a külföldiek Szegeden játszani, ráadásul többen előkelő helyen végeztek a különböző statisztikai rangsorokban, ami szintén a minőséget igazolja. Ivosev 2012-ben az alapszakasz második legértékesebb játékosa lett, Balaban 2015-ben a harmadik. Jereminov a gólpasszlistán végzett egyszer az élen, Boltics tavaly a gólpasszok terén második, a szerzett labdákban harmadik volt, Lilov pedig a dobott pontoknál átlagolta a legjobbat az egész mezőnyben a minimum tizenhat meccset vizsgáló statisztika szerint.