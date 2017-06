Visszatért Debrecenbe a vásárhelyi szélső - Sós újra a Lokiban

A 23 éves hódmezővásárhelyi szélső középpályás a HFC-ben nevelkedett 17 éves koráig, az NB III-ban is bemutatkozott a felnőttcsapatban, majd Debrecenbe igazolt, ahol 2015-ben, a Győr ellen debütált az NB I- ben. Ezt követően kölcsönadták az akkor még NB II-es Mezőkövesdnek, ahol Sós rendszeresen pályára lépett, és azt követően is gyakran kapott szerepet, hogy a csapat tavaly feljutott az NB I- be. Az elmúlt szezonban 20 mérkőzést játszott a magyar élvonalban.



– Másfél évet töltöttem Mezőkövesden, ahol sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam, Pintér Attila kezei alatt dolgozhattam. Örülök, hogy visszatérhettem Debrecenbe, már nagyon vártam ezt a napot. Szeretném bebizonyítani a vezetőségnek és a szurkolóknak, hogy igenis alkalmas vagyok arra, hogy itt is kezdőjátékos legyek. Voltak megkereséseim más NB I-es csapatoktól, de szakmailag és a fejlődésem szempontjából is a Loki a legjobb lehetőség. Szeretném meghálálni, hogy ennyi támogatást kaptam már itt a pályafutásom során – mondta a klub honlapjának Sós.