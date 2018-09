Ifjúságiak, A csoport

3. forduló: UTC–Algyő 5–4, gólszerzők: Deák Zs. (3), Török, Duda, ill. Molnár G. (2), Igaz, Batancs. DAFC–FK Szeged 8–0, gsz.: Gyukics (3), Godó (2), Fátyol, Fülöp, Laczi. Zsombó– Mindszent 3–2, gsz.: Mocsári D. (3), ill. Mihály, Zsoldos. Kiskundorozsma–Szentes 0–5, gsz.: Péter (2), Bertók M. (2), Prozlik. Tiszasziget–HFC 0–4, gsz.: Becsek, Paku, Friedl, Balázs. L-IT SZEAC– MUFC 6–3, gsz.: Zsikai (2), Tarjányi, Hüvös, Szabó M., Pocsai, ill. Kórász (3). Szabadnapos: Kistelek.

A hétvégi program

4. forduló, szombat, 16.30: UTC–Bordány, Algyő–Tiszasziget, HFC II.–Szentesi Kinizsi, Kiskundorozsma–Zsombó, Székkutas–Makó II., FK 1899 Szeged– Csongrád; vasárnap, 16.30: Szőreg–SZVSE; szabadnapos: Röszke.

Tiszasziget, 150 néző.Mucsi Zsolt – jól (Lászlai, Orosz).Czirják 0 – Rádi 7, Papp Á. 7,5, Rutai 7,5, Drágity 8 (Zámbori –), Fodor 7, Deák 7 (Réczi 6,5), Bálint D. 7, Bánóczky 8,5 (Juhász 7), Kökény 8 (Skribek –), Kántor 8,5 (Fődi –).Bernát Péter.Kandó 4 – Tóth J. 4, Koncz A. 6 (Győrfi –), Surján 6, Siber J. 4 (Balog 5), Bartyik R. 6, Bürgés 6, Szőke Á. 5 (Rostás –), Mohácsi 4 (Forgó 4), Siber N. 4 (Perpauer –), Rau G. 6.Vinnai István, Bacsa Zsolt.Bánóczky, Drágity, Kökény, Rutai, Kántor, ill. Koncz A.– Mit mondhatnék? Ezen a mérkőzésen jkifejezetten jól néztünk ki.– Rendesen visszavágott a Tiszasziget a tavaszi vereségért. Csapatot építünk, mert öt játékost feladtunk az NB III-as kerethez. Gratulálok a hazaiaknak, de túlzott a gólkülönbség.Az első félidőben ellenállhatatlan volt a Tiszasziget, és ekkor szerezte mind az öt találatát. A második félidőben már jobb volt a hódmezővásárhelyi alakulat, és szépített is.Kiskundorozsma, 100 néző.Soós István – jól (Szalai Sz., Vida).Ábrahám 6 – Tóth I. 4 (Pálinkó –), Molnár K. 4, Papp 4, Cseh 4, Molnár F. 4, Szecskó 4,Rudisch 4, Szőke 4, Csamangó 0 (Fazekas 6), Géczi 4.Szabó Zsolt.Tóth L. 6 – Vincze 6, Debreceni Kiss 5,5, Juhász Cs. 6, Szeles 6, Lekrinszki 7,5, Molnár Zs. 5,5, Szabó L. 5,5 (Polyák –), Orovecz 5,5 (Lázár –), Kovács N. 5,5 (Pölös –), Bertók 5,5.Némethy László.Szecskó (78.), ill. Lekrinszki (76., 84.).– Gratulálok a Szentesnek, megérdemelten nyert. A mi csapatunk nagyon gyengén játszott, az elvárt szint alatt, ezért szégyellem magam.– Ha nehezen is, de sikerült megnyernünk a mérkőzést. Sok sikert kívánok a szimpatikus Kiskundorozsmának a bajnokság további részében.Zsombó, 100 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – közepesen (Gera, Dobó).Rozs E. 7 – Csikós D. 6–2=4, Bálint V. 7, Mocsári Gy. 7, Kószó 7, Rozs Á. 7, Csikós 6 (Tóth O. –), Frankó 6 (Székely 6), Németh T. 6–2=4, Busa 6 (Megyeri 6), Törköly 6.Mihálffy Zsolt.Nagy M. 6 – Kabódi 5 (Godó 5), Huszár 5 (Homoki –), Kis Á. 5 (Gyöngyösi –), Daraki 5, Marton 5, Nagy A. 5, Kis D. 5,5, Kovács R. 5, Bujáki 6, Szabó I. 5.Horváth Zoltán.Rozs Á. (4.), Mocsári Gy. (20.).Németh T. (76.), Csikós D. (85.).– Gratulálok csapatom hatalmas szívéhez és a győzelemhez. Úgy látszik, a kiállításokról nem tudunk leszokni.– Ez nem futball volt, erre nem voltunk felkészülve. Annak örülök, hogy a 16 éves Gyöngyösi Szabolcs bemutatkozott a megyeegyben. Mást nem mondok, mert nem akarom a Zsombót megbántani.Bordány, 250 néző.Szöllősi Ferenc – jól (Szeles, Kócsó).Vasas 4 – Szűcs D. 4, Fodor 4, Molnár D. 4 (Malatinszki –), Dürgő 4, K. Tóth 4, Visnyei 4 (Nagy E. –), Lőrinc 4, Kis L. 4, Tóth A. 4 (Sólya –), Nagy Torma 4 (Popovics 4).Tóth János.Verebélyi 7 – Bálint A. 5, Borda 6, Horváth L. 5 (Deli 6), Horváth Károly 5 (Horváth Kristóf 5), Köteles 6, Koncz E. 6, Kiss-Kása 6, Sándor 6, Bartucz 5 (Kiss I. 5), Mészáros M. 6.Keller Mihály.Szűcs D. (2.), ill. Borda (18.), Deli (76.).– Játékoskeretünk már van, csapatunk még nincs.– Küzdelmes mérkőzésen ha szerencsével is, de nyertünk Bordányban, ami a legfontosabb a mi helyzetünkben.Szeged, Kertész utca, 85 néző.Barta Norbert – közepesen (Csöngető, Szűcs I.).Nagy G. 7 – Zsömbörgi 7, Szántó D. 7, Péczely Cs. 7 (Keresztes –), Kasza R. 7, Sós M. 7 (Koncz P. 7), Valach 7, Szécsi 7, Balogh D. 7, Laczkó Zs. 7.Pálfy Zoltán.Révész 6 – Pénzváltó 5, Szélpál 5, Daróczi 5, Bozsóki 5, Mészáros Z. 6, Kovács M. 5 (Sebők –), Hatvani 5 (Lovas 5,5), Lajkó 5, Kiss 5 (Tóth –).Sebők László.Mészáros Z. (75.), Tóth M. (86.).– A szimpatikus vesztes szerepét játszottuk el sokadjára, ami most már nagyon unalmas kezd lenni.– Nagyon gyenge játékkal, de annál nagyobb küzdeni akarással sikerült legyőznünk egy meglepően jól szervezett UTC-t.Szeged, SZVSE-pálya, 250 néző. Vezette: Allaga Iván – közepesen (Rácz B., Baranyi).Csanádi D. 6 – Kormányos 6, Fülöp T. 6 (Szabó M. D. –), Végh 6, Pócs D. 6, Vitos 7 (Szilágyi –), Seres 5 (Juhász S. 6), Vastag 6, Nagypál 6 (Nagy B. –), Bakos Á. 6, Bilics 5 (Puskás Cs. 6).Puskás Csaba.Kurucsai 8 – Szélpál 8, Mucsi 8, Csuka 8, Hegyesi 8 (Rangos –), Makai 8 (Rádóczi 8), Varga Z. 8, Heredea 8, Lengyel Cs. 8 (Dóra –), Csupity 8, Varga R. 8 (Dóra T. –).Dóra János.Vitos (64.), ill. Dóra J. (74.).– Próbáltunk dominálni, helyzeteket kialakítani, de nem sok sikerült, ráadásul ezeket nem is használtuk ki jó százalékban. Mielőbbi felépülést kívánunk Fülöp Tibinek, akinek eltört a szárkapocscsontja, és már meg is műtötték.– Taktikailag végig fegyelmezettek voltunk az egész mérkőzésen, így rászolgáltunk az egy pontra. Fülöp Tibornak jobbulást kívánunk.Makó, MAK-pálya, 50 néző.Szelezsán György – jól (Fűri, László).Köteles 6 – Kóródi 5 (Szilvási 5), Graur 7, Vajna 5, Kardos 5 (Czebe –), Bartucz 5, Megyesi 6, Posztós 5 (Herczeg 5), László 6 (Varga Á. –), Rakonczai 6, Beke 5 (Bány B. 4).Krucsó Ákos.Földesi 7 – Zsilák M. 7, Szalma 7, Tanács A. 7 (Berta –), Fehér B. 7, Papdi Sz. 7, Papdi Cs. 7, Tanács R. 8, Zsilák T. 7,5, Ördögh 7 (Bárány 7), Pipic 7.Pördi Péter.Gólszerző: Tanács R. (55.).– Gratulálok a Röszkének, mert eredményesen futballozott. A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, de kapura lövés nélkül nem lehet meccset nyerni. Győzni akarunk, de nem tudunk.– A mérkőzés első húsz percében a Makó II. meglepett minket, de aztán rendeztük a sorainkat, és onnantól kezdve uraltuk a meccset. A szünet után több helyzetet is kialakítottunk, amelyből egyet értékesítettünk. Gratulálok az idegenbeli győzelmünkhöz.1. Tiszasziget 3 3 0 0 11 – 3 92. Algyő 3 3 0 0 6 – 1 93. SZVSE 3 2 1 0 7 – 1 74. Szentes 3 2 1 0 6 – 4 75. Szőreg 2 2 0 0 5 – 0 66. Röszke 3 2 0 1 4 – 1 67. Kiskundorozsma 3 1 0 2 3 – 3 38. Csongrád 2 1 0 1 2 – 4 39. HFC II. 3 1 0 2 5 – 8 310. Zsombó 3 1 0 2 2 – 5 311. FK 1899 Szeged 2 0 2 0 2 – 2 212. Makó II. 3 0 1 2 1 – 5 113. Székkutas 3 0 1 2 5 – 10 114. Bordány 3 0 0 3 1 – 6 015. UTC 3 0 0 3 0 – 7 01. HFC 3 3 0 0 18 – 3 92. DAFC Szeged 3 3 0 0 15 – 1 93. Szentes 2 2 0 0 10 – 2 64. Tiszasziget 3 2 0 1 5 – 7 65. UTC 3 2 0 1 8 – 16 66. L–IT SZEAC 2 1 1 0 6 – 3 47. Kistelek 2 1 1 0 4 – 3 48. Bordány 3 1 0 2 12 – 6 39. MUFC 3 1 0 2 10 – 9 310. Csongrád 2 1 0 1 2 – 5 311. Zsombó 2 1 0 1 4 – 8 312. FK 1899 Szeged 3 0 2 1 2 – 10 213. Mindszent 3 0 0 3 6 – 11 014. Kiskundorozsma 3 0 0 3 2 – 9 015. Algyő 3 0 0 3 7 – 18 0