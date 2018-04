Visszavágtak az őszi döntetlenért: Budakalász-MOL-PICK Szeged 26-33

CYEB Budakalász - MOL-PICK Szeged 26-33 (17-17)

K&H férfi kézilabdaliga, 25. forduló. Budakalász, 500 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

CYEB Budakalász: Váczi - Tóth Á. 2, Reznicek 3, Mazák 1, Czina, Nagy B. 11/1, Bohács 3. Csere: Tamási, Boros (kapusok), Sutka 1, Leimeter 3, Nemes 1, Sinkovits, Józsa 1, Tóth K. Vezetőedző: Forgács Gyula.

MOL-PICK Szeged: Sierra - Pedro 3, Srsen 3, Skube 2, Bánhidi 4, Gorbok 4, Källman 1. Csere: Sego (kapus), T. Petrus 1, Sigurmannsson 5/5, Gaber, Blazevic, Bodó 8, Balogh 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítás: 6, ill. 2 perc.

Hétméteres: 1/1, ill. 6/5.



NYILATKOZATOK



Forgács Gyula, a CYEB Budakalász vezetőedzője: - Gratulálok a Szegednek, a második félidőben realizálták a két csapat közti különbséget. Az első játékrészben éltünk vele, hogy hagytak minket támadni. Nagy fáradtságával és játékból való kikapcsolásával eldőlt a két pont sorsa. Jó meccset játszottunk, teher nélkül kézilabdázhattunk. Ebből építkezhetünk. Akkor leszünk igazán jó csapat, ha a szintünkön mindig nyerni tudunk.Sok sikert kívánok a MOL-PICK-nek a bajnoki döbtőben.



Nagy Bence, a CYEB Budakalász játékosa: - Pozitív volt a hozzáállásunk, ma csak egy jó félidőre volt ez elég. A szünet után teljesen máshogy védekezett a Szeged, ennek nem találtuk az ellenszerét, támadásban pedig akkor lőttek gólt, amikor akartak.



Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: - Gratulálok a Budakalásznak a jó meccshez és Nagy Bencének a teljesítményéhez. Nagyon rosszul kezdtünk, nem védekeztünk jól, de támadásban helyzeteket dolgoztunk ki. A második játékrészben megállítottuk Nagyot, így egyszerűbb lett a mérkőzés.



Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged játékosa: - Gratulálok a hazaiaknak. Jól játszottak, mi rosszul, a második félidőben bedaráltuk őket. Nem kezdhetünk így, minden meccsünket meg akarjuk nyerni, mert már csak a bajnokságban van esélyünk az aranyéremre.



VÉGE



60. perc: Nagy Bence keze még elsül egyszer, a tizenegyedik góljával 26-33.



59. perc: Tóth Kristóf ziccerben, Sego véd.



58. perc: Sigurmannsson hetesből, 25-33.



57. perc: Gorbok, 25-32.



56. perc: Józsa fordul le szépen, kapufa.



55. perc: Czina és Bánhidi szólalkozik össze, szegedi szabaddobás. Gorbok a kezek alatt, 25-31.



54. perc: Józsa támadja a szegedi falat, Blazevic odanyúl, de gól, 25-30. Két perc a szegedi védőnek.



53. perc: Sego véd, indítja Sigurmannssont, hosszú neki a labda. Most Mazák teker, Sego számított rá.



52. perc: Reznicek-cunder, 24-29. Bánhidi, 24-30.



51. perc: kettős emberhátrányban lő gólt a Budakalász, Bohács beállóból, 23-28. Pedro a jobbszélről, 23-29.



50. perc: Pedro a szélről, 22-28, Czina lökte, két perc jár neki.



49. perc: Forgács Gyula edző reklamál, hogy lábbal ért az egyik szegedi a labdához, kiállítják. Skube veri meg a védőket lábbal, 22-27.



48. perc: időt kérnek a hazaiak, ma másodszor. Tanácstalanok a budakalásziak, el is adják a labdát.



47. perc: Bodó kiint a cserét kér, elfáradt, de még lő egy gólt, 22-26.



46. perc: Bodó tisztán, fölé. Labdát szerzünk védekezésben, három a háromban visszük, Bodó fejezi be, 22-25.



45. perc: Nagy Bence erőre kapott, 22-24.



44. perc: Balogh lövését kirúgja Boros. Balogh belemenés gyanúsan, de gól, 21-24.



43. perc: Bodó zúgó keresztlécet lő.



42. perc: Nagy kap két percet. Sigurmannsson-kapufa hétméteresből. Mazák ziccerét kiüti Sego.



41. perc: Leimeter, 21-23.



40. perc: Nagy, 20-23.



39. perc: eladják megint a labdát, Källman rendezetlen fal ellen, 19-23.



38. perc: időt kérnek a hazaiak. Támadnak, Nagy láthatóan fárad, ezt meg is sínyli a Budakalász ezekben a percekben.



37. perc: támad a Szeged, Bodó elejti a labdát, Forgács reklamál, sárga. Balogh, megfogják. Másodszor sikerül neki, 19-22.



36. perc: Leimeter, Sego! Visszapattan, eladják.



35. perc: Bodó az üres kapuba, 19-21.



34. perc: Bánhidinél fújnak lépést, Simovits rohan, Sego bravúrral! Mazák kiáll, hetes, Sigurmannsson, 19-20.



33. perc: Nagy Bence lövése három kapufás gólja után 19-19.



32. perc: Bohács a szélről, Sego! Petrus rendezetlen fal ellen, 18-19.



31. perc: a Budakalász kezd, Leimeter a rövidbe messziről, 18-17. Bánhidi, 18-18.



FÉLIDŐ



30. perc: Leimeter, 17-17. Srsen lövését blokkolja Czina, félidő!



29. perc: Bodó-lövőcsel, elszállnak a védők, 16-17.



28. perc: Bodónál fújnak belemenést, Sego hárít!



27. perc: Sutkánál szerencsésen marad ott a labda, 16-15. Jön Sego, Bodó-gól, 16-16.



26. perc: Nagynak sül a keze, már hetedszer, 14-14. Bodó, majd Nemes, 15-15.



25. perc: Bodó második átlövése, tehetetlen a kapus, 13-14.



24. perc: Nagy Sierra lábai között pattintja be, 13-13.



23. perc: Gaber, Tamási véd, de hetes. Sigurmannsson okosan fej mellé húzza a hetest, 12-13. Időt kérnek a hazaiak.



22. perc: Mazák elől Blazevic szerez labdát.



21. perc: láb Nagynál, jöhet a Szeged. Bodó bejön, felugrik, nagy gólt ragaszt a jobb alsóba, 12-12.



20. perc: Petrus támad, lő, Váczi véd. Gabernek nem jó a labda, Bohács indul, Srsen lelopja a labdát a kezéről. Váczi újabb ziccert véd.



19. perc: Petrus védekezik belül, büntető. Nagy, 12-11.



18. perc: Nagy lő óriási kapufát, Skube mozizik, Tóth Ádámé a labda, bevágja, 11-10. Időt kér Pastor. Czina rántja le Gabert, hetes és két perc. Sigurmannsson, 11-11.



17. perc: Srsenről marad le Nagy, 10-10.



16. perc: Mazák beállóból, 10-9.



15. perc: Skube mellé talpról. Bravó, Sierra! Srsen, a blokkról pattan be, 9-9.



14. perc: Gorbok sokkal fölé, Reznicek megveri lábbal Petrust, 9-8.



13. perc: Gorbok, másodszor, 7-8. Nagx ismét a kezek alatt lő, most nem ér oda Sierra, 8-8.



12. perc: Nagy felugrik, visszahúzza, 6-7. Reznicek, 7-7.



11. perc: jól védekezik a Szeged, indulnak, Bánhidi, 5-7.



10. perc: Bánhidi emberrel a nyakán, belövi, 5-5. Nagy a kezek alatt, Sierra a kapufára rúgja. Pedro a szélről, 5-6.



9. perc: Reznicek lő talpról passzívnál, Sierra magabiztosan kiüti. Srsen eladja, Tóth lerohanásból, 5-4.



8. perc: Pedro előtt szalad a védő, ütköznek, belemenést fújnak a sporik.



7. perc: Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hétméterest, 4-4.



6. perc: Nagy lövése becsorog Sierrától, 4-3.



5. perc: Gorbok lövését védi Váczi, Tóth rohan, hosszú neki a labda. Bánhidi elől ütik el a labdát, Bohács gyorsan, 3-3.



4. perc: Srsen talpról, 2-3.



3. perc: Gorbok átlövésből, majd Nagy Bence másolja le, 2-2.



2. perc: Bohács fut be a szélről, beállóból lő, 1-1.



1. perc: Skube góljával indul a meccs, 0-1.



17.57: a csapatok már a pályán, nagy tapsot kaptak a szegediek is a helyiektől.



17.55: megtelt a budakalászi sportcsarnok, körülbelül ötszázan lehetnek a lelátón.



17.50: egykori szegedi játékosokban sem lesz hiány ma a pályán. Czina József, Sutka Norbert és Józsa Máté, valamint a masszőr, Bendó Csaba.



17.41: a két csapat őszi mérkőzésén Szegeden 35-35-ös döntetlen született. Akkor a Pest megyeieknél Emil Berggren 13 gólt lőtt, ő azonban ma nem lesz ott a pályán.



17.32: a mai találkozót kisebb sérülés miatt kihagyja Dmitrij Zsitnyikov a Szegedben. Juan Carlos Pastor vezetőedző eddig 15 nevet írt be a jegyzőkönyvbe, az utolsó pozícióra Balogh Zsolt és Mario Sostaric vár.



17.25: üdvözöljük olvasóinkat a budakalász sportcsarnokból, ahol a MOL-PICK Szeged 18 órától bajnoki mérkőzést játszik.



Korábban:



A hajrába lép a magyar bajnokságban a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Három mérkőzés vár még Bodó Richárdékra az alapszakaszban, rögtön ma az első Budakalászon 18 órától. Kötelező PICK-sikert várhatunk a tabella ötödik helyén álló Pest megyeiek ellen, azonban az ősszel éppen a Budakalász tört borsot a Pastor-csapat orra alá az újszegedi sportcsarnokban, így nem árt óvatosnak lenni.



November 29-én a mér- kőzés utolsó tíz percében háromgólos hátrányból többször egyenlített a Budakalász Szegeden, majd a 35–35-ös végeredményt a vendégek svéd balátlövője, Emil Berggren a lefújás előtt tizenhárom másodperccel állította be.



Koncentrálniuk kell ma a szegedieknek, de ha tudásuk legjavát adják, akkor nem kérdés, hogy két ponttal a zsebben utazhatnak majd haza. Fontos ez, mert a Tatabánya mindössze egy ponttal van lemaradva a MOL-PICK mögött a tabellán, bár Vladan Matics együttese Veszprémben zárja az alapszakaszt, ami a papírforma

szerint hazai sikert ígér.



A Csongrád megyeiek Dabasra és Balatonfüredre látogatnak még, ha hibátlanul zárnak, akkor biztosan ott lesznek a bajnoki döntőben.



A Budakalász–Szeged mérkőzésről a delmagyar.hu élő szöveges tudósítással jelentkezik a helyszínről.