Vitray Tamás egyedül nézi a vb-döntőt - ˝Az emberek jobban értenek a focihoz, mint a kommentátor˝

Vitray Tamás sportkommentárjait ma is sokan ˝visszakövetelik˝ a közösségi oldalakon. Fotó: Frank Yvette

Támogatja a fiatalokat



Vitray Tamással a Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány díjátadóján beszélgettünk, ahol a legkiválóbb hallgatóknak nyújtotta át ösztöndíjaikat. „Meghat, ha valakinek eszébe jut adni abból, ami neki jutott, olyanoknak, akiknek a nyomába lépve ugyanolyan nehézségekkel kell megküzdeniük" – fogalmazott a magyar televíziózás legendás alakja.

– Az az igazság, hogy egyedül ülök neki. Nem szeretem társaságban nézni, mert ha valaki – szerintem – butaságot szól, nem mondhatom meg neki.– Erre szoktam mondani, hogy a hiányom sokkal nagyobb hatást kelt, mint a jelenlétem tenné.– Nem igazán értek egyet azzal, hogy a meccsnézés közösségi együttlét lenne. Senki nem azért nézi a meccset, mert ott van a Kis is, meg a Nagy is, hanem azért, hogy lássa Neymart meg Marcelót. Az emberek azért ülnek össze, hogy elmondhassák: ők jobban értenek a focihoz, mint a kommentátor.– Nehezebb, mert eleszik a kenyerét. Sőt, a bírónál sokkal többet látnak ma már a tévénézők is. Egyrészt mindent többször vissza tudunk játszani, másfelől a játékvezető a pálya szintjén tud csak jelen lenni.– A mi munkánk nem igazi egyetemi stúdium, ez egy tapasztalatokra épülő szakma. A mesterségünk legöregebbjeként csak annyit tudtam megtanítani, amennyit én elsajátítottam munka közben. Amit elmondok, azt nem kötelező követni, elég „eltenni". Ha erre az a válasz, hogy „ez hülyeség", az is jó, mert van mihez hasonlítani, adtam egy támpontot. Én a cölöp vagyok, amiben meg lehet kapaszkodni, és el is lehet rugaszkodni róla.