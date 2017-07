Vizes vb - 12. nap: Kozma hatodik, Kapás negyedik, Késely nyolcadik helyen végzett

"A legjobb időmmel meglett volna az ezüst, és tudom, hogy tudok jobbat, mint a legjobb időm. Emiatt kis hiányérzet van bennem, de mindent kiadtam, így büszke is vagyok magamra. Ez most világbajnoki negyedik helyre volt jó" - mondta Kapás, majd hozzátette, 800-on legjobbja környékén szeretne úszni, s addig "rendbe tenni" magát, bár mint megjegyezte, jelenleg nem tudja, mi a gond.

18:15

Kozma: legközelebb be is fejezem

"Elvitt a szívem, ajándékot akartam, már csak a közönségnek is. Megtréfáltam a többieket, de ez lett a vége, ők rutinosabbak voltak. Legközelebb is ugyanezt fogom csinálni, csak be is fejezem" - mondta Kozma, majd hozzátette, azért kezdett nagy tempóban, mert félt, hogy nem tudja kiúszni magát, ha később kapcsol rá.