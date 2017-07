Vizes vb - 12.nap: Még vannak jegyek a keddi Magyarország-Oroszország vízilabda találkozóra

A világbajnokság versenyei és mérkőzései iránt továbbra is nagy az érdeklődés, eddig összesen 230 ezren drukkoltak a helyszíneken - áll a közleményben.

A szervezők délelőtti tájékoztatása szerint a Duna Arénában zajló úszóversenyek délutáni elődöntőire, illetve döntőire is van még néhány belépő.

Kanada a 3. percben kétgólos hátrányban volt (0-2), de a három góllal megnyert második negyeddel el tudott lépni afrikai riválisától, előnyét pedig a folytatásban még növelni is tudta.

Cseh László címvédőként a legjobb, Kenderesi Tamás pedig a hetedik idővel jutott az elődöntőbe 200 méter pillangón a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon kedden.

A két magyar közül elsőként a riói olimpián bronzérmes Kenderesi állt rajtkőre, a harmadik futamban hatalmas ováció fogadta a 4-es pályán: a 20 éves versenyző fordulóival mintha gondok lettek volna, többször is hátrányba került emiatt, csak negyediknek vágott neki az utolsó hossznak, de egy nagyon erős utolsó harminc méterrel, 1:55.96-os idővel megnyerte a futamot.

"Realizáltam magamban az utolsó hosszon, hogy öten vannak előttem, ami nem esett jól, de végül kompenzáltam. Okos úszás volt, bár a ritmusváltás köztudottan nem pihentető, de muszáj volt" - értékelt Kenderesi, aki az MTI kérdésére, hogy mit jelentett kézmozdulata a célba érkezés után, azt felelte: "Mindenki nyugodjon le, van ebben ennél több is..."

Cseh az utolsó, ötödik előfutamba kapott besorolást, akárcsak a szám londoni olimpiai bajnoka, a dél-afrikai Chad Le Clos. Kettejük különpárharcát láthatta a közönség, a magyar úszó az utolsó hosszon ellépett ellenfelétől és délelőtt elképesztően erősnek számító,1:54.08-as idővel nyerte a futamot, összesítésben is az élen végzett.

"Úgy ugrottam be, hogy szeretnék egy jót úszni, kellett a lelkemnek a jó idő és annyira nem is haltam meg" - mondta Cseh. Mint fogalmazott, az olimpián - ahol csak a hetedik lett ebben a számban - "elbohóckodta" az előfutamot és a középfutamot, s mire a döntőbe került, elment az önbizalma. "Ez most mindenképp megmutatta, hogy tudok én még úszni." - tette hozzá.