Vizes vb - 9. nap: nézegessen fantasztikus képeket a vegyes szinkronműugrás döntőjéről - fotók

A szombati program

Szinkronúszás (Városliget):

szabad kombináció, szabad gyakorlat, DÖNTŐ 11.00

vegyespáros, szabad gyakorlat, DÖNTŐ 19.00



Műugrás (Duna Aréna):

vegyes szinkronműugrás (DÖNTŐ) 14.00

férfi toronyugrás (DÖNTŐ) 17.00



Vízilabda (Margitsziget), nők: a 13-16. helyért:

Brazília - Dél-afrikai Köztársaság 10.30

Japán-Kazahsztán 12.00



a negyeddöntőbe jutásért:

Kanada - Új-Zéland 17.30

Kína-Spanyolország 19.00

Hollandia-Oroszország 20.30

Franciaország-Ausztrália 22.00

A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata jogosan és megérdemelten lett első csoportjában a hazai rendezésű vizes világbajnokságon az olaszokat, az ausztrálokat és a franciákat megelőzve. Märcz Tamás a csoportküzdelmek zárulta után tartott szombati sajtótájékoztatón leszögezte, hogy a vb nyitószakaszában elért sikerhez nagyban hozzájárult a szurkolók fergeteges biztatása, a Margitszigeten minden meccsen megnyilvánuló támogatás is.A szakvezető hozzátette, hogy az út folytatása sem lesz könnyebb, bármely ellenfél következzen is a legjobb nyolc között, ahová csoportelsőségével közvetlenül lépett tovább a magyar együttes. A keddi negyeddöntős csatát a vasárnapi spanyol-orosz mérkőzés győztesével vívja a gárda, s Märcz Tamás szerint bár mindkét lehetséges rivális veszélyes, egyikük sem akadályozhatja meg a kellőképpen felkészült magyar válogatottat abban, hogy a négy közé jusson.A médiaeseményen jelenlevő három játékos közül a világbajnok kapus, Nagy Viktor azt emelte ki, hogy a csoportmeccseken koncentráltan pólózott a csapat, amelyből áradt az erő és az egység. Ő most a legfontosabbnak azt tartja, hogy valamennyien kipihenjék magukat, s kedden a legjobb formájukat nyújtsák, akárki legyen is az ellenfél. Manhercz Krisztián, az egyik világbajnoki újonc felidézte, hogy nemrég közös edzőtáborozásuk volt a spanyolokkal, akiket edzőmeccsen legyőztek, de a magyar válogatottat egyébként is jobbnak ítéli mind a spanyol, mind az amúgy fiatal és energikus orosz válogatottnál."Van azért még hova fejlődnünk nekünk is támadásban és védekezésben egyaránt - fogalmazott a magyar tehetség -, de fogunk is fejlődni." A szintén vb-újonc balkezes Zalánki Gergő is megemlékezett az "aranyos szurkolókról", majd kitért rá, hogy ő személyesen a harmadik csoportmérkőzés végére, a franciák ellen kicsit elfáradt, ezért is jó az első hellyel járó plusz pihenő. "Ám már most nagyon várom a következő meccset, amelyen nyerni fogunk, még ha ez nem is lesz könnyű" - fűzte hozzá a csapattársak nevében is fogalmazva.A Vang Han, Li Cseng duó egy brit és egy kanadai kettőst megelőzve állhatott a dobogó tetejére a műugróversenyek zárónapján, a Duna Arénában.Vang Han 2015-ben, Kazanyban is győzött az akkor debütáló számban, de más párral.Eredmények. vegyes szinkronműugrás, világbajnok:1. Vang Han, Li Cseng (Kína) 323,70 pont2. Grace Reid, Thomas Daley (Nagy-Britannia) 308,043. Jennifer Abel, Francois Imbeau-Dulac (Kanada) 297,72Első győzelmét ünnepelhetik a brazil női pólósok, az alsóházi rájátszás első körében ugyanis magabiztosan, 10-5-re verte a dél-afrikai válogatottat.A brazilok ezzel a 13. helyért játszhatnak majd két nap múlva, a Japán-Kazahsztán mérkőzés győztesével.Brazília-Dél-Afrika 10-5 (3-1, 2-1, 3-1, 2-2)Japán-Kazahsztán 17-8 (3-1, 2-1, 7-4, 5-2)1. Kína (95.9667) 2. Ukrajna (94.0000) 3. Japán (93.2000)A műugrás döntőire és a női vízilabdatorna mérkőzéseire még vásárolhatók szombatra jegyek - a vizes világbajnokságot szervező Bp2017 Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint.Műugrásban délután a vegyes szinkronműugrás, majd pedig a férfi toronyugrás fináléját rendezik a Duna Arénában, ahova ezekre az eseményekre még hozzá lehet jutni belépőhöz, akárcsak a Margitszigeten zajló női vízilabdatorna negyeddöntőbe jutásért sorra kerülő mérkőzéseire a Hajós Alfred uszodába. A szinkronúszás városligeti eseményeire viszont minden jegy elkelt. Ugyancsak a szervezők tájékoztatása szerint szombaton (ma) a két budapesti szurkolói zóna ismét színes programokkal és koncertekkel várja azokat, akik a lelátók helyett a FanZone-t választják. A Duna Aréna mellett található szurkolói zónában 16 órától a FRICSKA táncegyüttes lép fel. Ezt követően, 16.30-kor az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm kórusa - a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola énekkara - érkezik a szurkolói zónába, hogy elénekelje a 17. FINA világbajnokság önkénteseinek tiszteletére íródott Önkéntes Dalt.A napi programot a kicsivel 19 óra előtt kezdődő Váczi Eszter élő koncert zárja. A Margitszigeti Fan Zone-ban a délután népitánc programmal indul, melyet 15 órától Horányi Julinak, az X-Faktor ötödik évadában második helyezett énekesnőnek az akusztikus koncertje követ. 18.15-től a New Level Empire koncertezik a szigeten, és akinek a szurkolás és a koncertek után még marad energiája, a Margitszigeti Fénykertben a szokásos AfterChill party keretében zárhatja a hétvége első napját - olvasható a közleményben.