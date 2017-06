Vizes vb: kezdődik a visszaszámlálás

Rajtra és lövésre készen. Olasz Anna biztosan, Török Béla pedig a szűkített keretbe kerülés esetén szerepelhet a vb-n. Fotók: Karnok Csaba, Facebook / Török Béla

Mától a Délmagyarország sportrovatában rendszeresen láthatnak majd egy visszaszámlálót, hiszen hamarosan, egészen pontosan 17 nap múlva kezdetét veszi Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseménye, a 2017-es FINA vizes világbajnokság. Bár még el sem kezdődött, már biztosan több rekorddal is büszkélkedhet majd a viadal: ez lesz minden idők legrövidebb időn belül megszervezett vb-je, hiszen a vb rendezési jogát eredetileg Mexikó nyerte el, de 2015 februárjában visszaléptek a lehetőségtől.

Tudta?



Budapest 1934 óta birtokolja a fürdőváros címet, ugyanis a világ fővárosai közül ez a város rendelkezik a legtöbb termál- és gyógyvízkúttal. A városban közel 100 termálvizes és ásványvizes, valamint több mint 400 keserűvizes forrás található, hőfokuk 24 és 78 Celsius-fok közötti.

A felnőtt vb július 14-étől 30-áig tart, majd augusztus 7-étől 20-áig a masters korosztály világeseményét rendezik – mindkét versenyen lesznek Csongrád megyei résztvevők. Előbbi vb-n a szentesi származású Tóth László a női vízilabda-válogatott másodedzőjeként dolgozik, vízilabdázóként pedig még ott lehet a férfi nemzeti együttesben a jelenleg a BVSC-ben vitézkedő, de szegedi születésű és nevelésű Török Béla. Nyílt vízi úszásban is lesz helyi küldöttségünk, nem is akármilyen: az Európa- és világbajnoki ezüstérmes klasszis, Olasz Anna kvalifikált 10 és 25 kilométeren, és trénere, Gellért Gábor szövetségi edző is képviseli térségünket, illetve szerb színekben egy másik tanítványa, Farkas Tamás is. A Haász SZUE szegedi származású nevelése, a jelenleg a Darnyi Tamás SC-t erősítő Novoszáth Melinda az 5 kilométeres számban kap lehetőséget a válogatottban.A masters vb-n is lesz kiért szorítani, hiszen a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Molnár Tamás az újra összeálló Kemény-legények keretében szeretne újabb világbajnoki aranyérmet szerezni – a felnőttek között 2003-ban, Barcelonában ez már összejött. Ott lesz az eddig 29 Eb- és 18 vb-érmet gyűjtő, 97 éves Bánki Horváth Béla is, aki a két évvel ezelőtti kazanyi masters-vb-n öt aranyérmet szerzett, 200 méter háton pedig új világrekordot állított fel.