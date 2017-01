Vizi István: figyeltek az elnök szavára

1989-ben alakult meg a Makói Futball Club, amelynek az első elnöke Vizi István volt. A Makó FC a megyei I. osztályból indulva előbb feljutott a harmadosztályba, ahol az 1990-es évek közepén kétszer is bronzérmes lett, később pedig éveken át a másodosztályban szerepelt. Vizi 2003-ig látta el az elnöki teendőket, ezalatt számos játékos megfordult a keretében, akik pontosan tudják, mit jelent az elnök szava.– Nemcsak nekem, másnak is hiányzik az az időszak, amikor kétezren, kétezer-ötszázan jártak a pályára. Amikor játszottunk, szinte a körgyűrű is tele volt autókkal, és minden ülőhely elkelt – fogalmazott Vizi, aki maga is labdarúgó volt. – Utána azt gondoltam, kell valamit tenni Makó labdarúgásáért, szerencsére jó páran így voltunk ezzel. 1989- ben, amikor megalakult a Makói FC, elkezdtek támogatni a szponzorok, utána pedig szépen meneteltünk előre. Nem csak az eredmény volt a lényeg, mindig egy családot szerettem volna kialakítani, úgy gondolom, sikerült is.Ehhez járultak hozzá a közös nyaralások, sítáborok – a Makó mindenkinek kellemetlen ellenfele volt.