Vízilabda: a medencében nem lesz barátság

A szombati ellenfél, az OSC szerda este még meccset játszott a BL-ben, méghozzá hazai környezetben az olasz Brescia ellen. A végeredmény 7–7 lett. A ContiTech Szeged Diapolo holnap 18 órakor fogadja a fővárosi együttest. Négy forduló van hátra az alapszakaszból, így minden meccs fontos a Tisza-parti csapat számára.



– Az biztos, hogy ellenfelünk kevesebbet tudott készülni ránk, hiszen számukra a nemzetközi szereplés is fontos – kezdte a beszélgetést Sánta Dániel, a ContiTech centere. – Gőzerővel készülünk, teljes kerettel, mindenki egészséges. Papíron nem vagyunk esélyesek, de itthon bárkit képesek lehetünk legyőzni, így az OSC-t is.



Jelenleg a negyedik helyen áll a szegedi együttes az A csoportban. Minden esélye megvan arra, hogy akár a harmadik helyet is megszerezze. Ehhez azonban minden bajnokiját meg kell nyernie.



– Mindig a soron következő feladatra koncentrálunk, így van ez most is – folytatta a Szolnok ellen remek gólt szerző pólós. – Az idei első meccsen megmutattuk, hogy egy remek csapat ellen is képesek vagyunk partiban maradni, pedig tartalékosak voltunk. A szolnoki gólom? Mindig jól jön egy ilyen találat, de nem ez a fontos, hanem hogy a csapat nyerjen. Nekünk akkor van esélyünk bárki ellen, ha csapatként játszunk, ebben van a legfőbb erőnk.



A hét sporteseményének legfőbb különlegessége, hogy az OSC mestere, Vincze Balázs éppen Szegeden ért el sikereket, Juhász, Hegedüs és Seman pedig innen igazolt el.



– Furcsa lesz Lukas Seman ellen játszani. Ő egy olyan játékos volt, akit mindenki nagyon kedvelt, igazi barát. A vízben viszont már nincs haverság, most ellenfelek leszünk. A sportuszoda sátra alatt szurkolóink különleges hangulatot képesek teremteni, így most az ő segítségükre is nagy szükség lesz.