Vízilabda: Manhercz Krisztián örül, hogy nehéz lesz a Volvo-kupa

Kezdjük a ContiTech Szeged Diapolo férfi vízilabdacsapata számára is jó hírrel: a Debrecen elleni hétvégi bajnoki cserével végleges kiállítása miatt Manhercz Krisztián nem kapott eltiltást. Szerinte egyébként nem volt olyan erős a jelenet.



– Víz alá nyomtam a labdát, és nem értettem az ítéletet, de közben semmi rosszat nem mondtam. Ettől még a felelősség az enyém, a végjátékban engem is nélkülöznie kellett a csapatnak, így minden társamtól és az edzői stábtól is bocsánatot kértem. Azt viszont cáfolnám, hogy a válogatott miatti túlzott bizonyítási vágy miatt történt – reagált a Manó becenevű játékos, majd lapoztunk is.



Péntektől ugyanis már a vízilabda-válogatottal szerepel a 11. Volvo-kupán. A hagyományos torna mezőnye mindig komoly, de most különösen erős lett, hiszen a már nagy csapatok ellen is bravúros eredményeket elérő Szlovákia után Montenegró és Horvátország legjobbjai ellen vívja első tétmérkőzéseit a Märcz Tamás által összeállított keret.



– Örülök, hogy ilyen nehéz lesz a program, azonnal képet kaphatunk arról, hogy a hazai világbajnokságig miben kell fejlődni. A keretben több újonc van, nekik sem árt egy ilyen kezdés. Nekem is fejlődnöm kell, védekezésben különösen, ezt fenntartom, mert tapasztaltabb lettem ugyan, de nem dőlhetek hátra – véli az Európa-bajnoki bronzérmes pólós.



Elkényelmesedni tényleg nem szabad, hiszen úgy tűnik, hogy a posztjára még egy riválist kap a honosításra váró Alex Giorgetti személyében. A VLV információi szerint néhány meghatározó válogatott már hangot is adott véleményének, miszerint elfogadhatatlan lenne a lépés. És mit mond Manó?



– Ez a procedúra legalább egy-két hónapig eltart. Amíg nincs meg az új sportállampolgársága, felesleges ezzel foglalkoznom – zárta le gyorsan és határozottan a kérdést.