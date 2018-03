Vízilabda: nehéz feladatok

A szentesiek 18 órától azt a Kaposvárt fogadják, amely a előző fordulóban Szegeden ugyan nem mutatott túl jó teljesítményt, de Vindischék ezt a meccset már biztosan komolyabban veszik, a vendégek abszolút a találkozó esélyesei, hiszen a felsőház első helyét tűzték ki célul, ami reális. A Kurca-partiak viszont így nyugodtan várhatják a derbit, ez tipikusan az a bajnoki, amelyen nincs vesztenivalójuk, és egy lelkes hazai közönséggel pedig meglepetést is okozhatnak.



A ContiTech Szeged 17 órától játszik a Szombathely vendégeként, a Tisza-partiak korábbi csapatkapitánya, Kiss Csaba is a hazaiakat erősíti majd. A szegediek legutóbbi bajnokijukon olyan teljesítményt nyújtottak, amelyre egész szezonban vártunk, ha meg tudnák ismételni, akár esélyük is lehet a pontszerzésre, de ez idegenben így is nagyon nehéz feladatnak tűnik.