Vízilabda: összejöhet a Szeged előzése

A női klubok egymás ellen, hiszen 18 órától a SZUE-ban megyei derbi lesz, a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem fogadja a Hungerit-Szentesi VK együttesét.



A sátor alatt a B közép mindig parádés hangulatot szokott varázsolni, erre most is számíthatunk, ahogy az izgalmakra is, már ha a szezon első szegedi meccse megismétlődik. Akkor ugyanis egyetlen góllal nyertek a hazaiak. Ez a derbi is háromesélyes, bármi megtörténhet. Ne feledjük, hogy szakmai szemmel is érdekes az összecsapás, hiszen a jelen klasszisa (Bujka Barbara), mellett a jövő nagy tehetségei is láthatók. A Kurca-partiaknál négy utánpótlás- és felnőttválogatott szerepel: Tóth Csenge, Lekrinszki Gina, Farkas Tamara és Mihály Kinga szeretné is bizonyítani, hogy rájuk is lehet építeni a jövő felnőttválogatottját.



A férfiak idegenben szerepelnek az élvonal alapszakaszának hajrájában. A maival együtt összesen három forduló van hátra, jövő héten pedig szerdán és szombaton is rendeznek egyet, vagyis egy hét múlva kialakul a végső sorrend. A hátralévő meccsek a ContiTech Szeged Diapolo számára különlegesek, főként a mai és a szerdai. A Varga-legénység ugyanis 11 órától a KSI vendégeként várhatóan sima győzelmet arat, majd szurkol az OSC-nek, hiszen ha az újbudaiak nyernek a Vasas ellen – ez papírforma lenne –, akkor a szegediek egy hellyel előrelépnének.



Aztán szerdán jöhetne a rangadó a harmadik hely megtartásáért, hiszen a – remélhetőleg akkor már megelőzött – Vasas otthonában szerepelnek majd Manherczék. A nagy izgalmak tehát szerdára maradnak, de ettől nem szabad a mai derbit kényelmesen venni, a maximumot kell nyújtani, nehogy a végén meglepetés érje a csapatot.



Nem lesz egyszerű a Metalcom-Szentes dolga, hiszen 19 órától Pécsett kell bizonyítania. A baranyaiak elvesztették legjobbjukat, de Basara Szegedre távozása után is masszív csapatot alkotnak, idén a Debrecen és a Vasas ellen is magabiztos sikert arattak, a Kurca-partiaknak alaposan fel kell kötniük azt a bizonyos ruhadarabot.