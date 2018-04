Vízilabda: Szentes-Szeged a rájátszásban? Jó lenne elkerülni

A vízilabda kedvelői ilyenkor számolgatnak a leginkább, hiszen a férfi vízilabda OB I középszakaszának utolsó fordulójához érkeztünk, így ma kialakulnak a rájátszás első körének párosításai. Nézzük, hogy Csongrád megyei szempontból milyen forgatókönyvekre lehet számítani.



A Metalcom-Szentes azzal a céllal vágott neki ennek az élvonalbeli szezonnak, hogy szeretne a legjobb tizenkét csapat közé kerülni. Ettől karnyújtásnyira van: ha ma 18 órától a Vasas elleni hazai összecsapáson pontot szerez, akkor a többi eredménytől függetlenül biztosan sikerül elérni a célt, egyúttal bebiztosítani a bennmaradást. Létezik olyan forgatókönyv, hogy a Szombathellyel azonos pontszámmal végeznek a Kurca-partiak, mi több, ekkor az egymás elleni eredményük is döntetlenre jönne ki, ilyenkor viszont a második szempont a szezonbeli összesített gólkülönbség, ami a szentesieknél sokkal jobb, jelenleg 44 góllal, amit lehetetlen behozni, vagyis tényleg egyszerű a matek: pontot kell szerezni, és minden rendben.



De mi van, ha nem sikerül? Ebben az esetben még egy Szentes–Szeged párharc is összejöhet a rájátszás első körében. Papíron erre van sansz, hiszen ehhez a Szentes veresége mellett a Szombathely győzelmére van szükség a Tatabánya ellen. Ezt a helyzetet viszont jó lenne elkerülni, hiszen így mindkét Csongrád megyei csapatnak a bennmaradásért kellene harcolnia.



A ContiTech Szegedre biztosan ez a sors vár, hiszen pont nélkül áll az utolsó helyen, és az sem változtatna a helyzetén, ha ma 19 órától döntetlent vagy győzelmet érne el az UVSE vendégeként. Amire egyébként nagy szükség lenne az önbizalom szempontjából, hiszen várhatóan ez a két együttes csap majd össze a rájátszás második körében.



Hogyan is alakul majd a rájátszás? Az alsó- és felsőház eredményei alapján összesített helyezések szerint 1–4, 2–3, 5–8, 6–7, 9–12, 10–11, 13–16, 14–15 párosításban zajlik majd az első kör, minden küzdelem az egyik fél hetedik pontjáig tart, és az egymás elleni pontokat magukkal hozzák a felek. A ContiTech Szeged ellenfele a Tatabánya, a Szombathely vagy a Szentes is lehet, de bármelyik klub is vár majd Varga Péter legénységére, 0–6-os ponthátrányból indul majd. Ha a Metalcom-Szentesnek összejön a 12. hely, akkor a Pécs vagy a Kaposvár vár majd rá. A baranyaiak ellen 3–3-ról, a somogyiak ellen pedig 1–4-es hátrányból indulnának Pellei Csaba tanítványai, vagyis az alsóház jelenlegi éllovasa, a Pécs sokkal ideálisabb ellenfélnek tűnik.



Ami Csongrád megyei szemmel érdekes lehet a rájátszás második körében: a 9–12 és 10–11, illetve a 13–16 és 14–15 párharcok győztesei és vesztesei egymás ellen csatáznak majd az egyik fél második győzelméig tartó párharcban.



A ContiTech Szeged számára várhatóan az utolsó körig a bennmaradás lesz a tét. Nézzük, hogyan is dől majd el ez a kérdés. Ha a párharcok után utolsó, vagyis 16. helyen végez a Szeged, akkor kiesik, kivéve, ha az OB I/B első és második helyezettje sem vállalja a feljutást, vagy ha a másodosztály bajnoka nem vállalja a feljutást, és a Szeged győztesen vív meg egy párharcot az OB I/B második helyezettjével. Ha a Szeged a 15. helyen végez, akkor két győzelemig tartó osztályozót vív az OB I/B második helyezettjével.