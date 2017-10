Vk: Olasz Anna a 8. helyen zárt

A 20 éves Rasovszky gyakorlatilag végig vezetett, ám a hajrában többen is megelőzték. Végül nyolcadikként ért célba a magyar úszó, aki első felnőttszezonjában három vk-futamon is győzött, összetettbeli negyedik helyéért pedig 12 ezer dollár (3,1 millió forint) a jutalma.



– Szerintem ez egy remek eredmény, hiszen csak olyanok végeztek előttem, akik mind a hét állomáson elindultak, míg én kettőn nem voltam ott – összegzett Rasovszky, aki az idei vk-ban egyedül tudott a férfiak között háromszor is diadalmaskodni.



Jövőre újra lesz hazai verseny is: az idei magyarországi vizes vb előkészületei miatt ezúttal kimaradt a balatonfüredi állomás, ám a Magyar Úszó Szövetség már megállapodott a nemzetközi szövetséggel (FINA), hogy jövőre a világkupa újra visszatér a Balatonra.