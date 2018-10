Voltak apró örömök a Szeged SZTE meccsen

Női vízilabda OB I, 3. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző.Berki, Vörös.Gyöngyösi – Árkosy, Botka 2, Lengyel A., Rácz, Lengyel D., Tóth P. 1. Csere: Papp (kapus), Torma, Ladócki, Ádám.Varga Tamás.Gangl – Faragó 3, Szücs 1, Keszthelyi 2, Sevenich 2, Kiss 1, Mucsy 2. Csere: Maczkó (kapus), Lantos, Valentin 1, Baksa 2, Peresztegi 2, Lehoczky 1, Telek 3.Benczur Márton.5/1, ill. 14/9.A női vízilabda OB I harmadik fordulójáig kellett várni, hogy a SZUE-ban megrendezzék a Szeged SZTE első hazai bajnokiját a szezonban. Rögtön a legnehezebb ellenfél várt Varga Tamás tanítványaira, hiszen a válogatottak sorával felálló címvédő, az UVSE érkezett a Tisza-partiakhoz.Ilyenkor a pontszerzés reménytelen, de ki lehet tűzni apró célokat. A hazaiak ezúttal szerették volna elérni, hogy 20 kapott gólon belül maradjanak, ami majdnem össze is jött, egy elkerülhető szabálytalanság révén a végén ötméteressel szerezte meg 20. találatát az UVSE.Az UVSE-nél egy kivétellel az összes mezőnyjátékos betalált, a szegedieknél Botka Zsófia és Tóth Petra volt eredményes. A fiatal szegedi csapat helytállt a rutinos klasszisokkal szemben, de szombaton sem lesz könnyebb a dolga, hiszen a Ferencváros vendége lesz.– Közel jártunk ahhoz, hogy a bekapott gólok számában elérjük a kitűzött célt, ami azért is fontos, mert a számunkra legyőzhető csapatok nagyobb különbséggel kapnak ki az éremesélyesektől. Pozitívum, hogy tudtunk lefordulásból gólt szerezni egy ilyen szintű csapat ellen. Ami a címvédő ellen megy, az mások ellen is összejöhet, az ilyen helyzetekre szükségünk lesz később. Cserekapusunk, Papp Boglárka élete első OB I-es találkozóján jól helytállt.Tatabánya–BVSC 2–15, Eger–Ferencváros 5–6, Honvéd–Dunaújváros 4–27.