Zádori duplája 3 pontot ért a Szeged 2011-nek

Szeged 2011-Grosics Akadémia–Dorogi FC 2–1 (2–0)

Labdarúgó Merkantil Liga, 8. forduló, Gyula, Grosics Gyula Akadémia, 300 néző. Vezette: Veizer (Szvetnyik, Csatári).

Szeged: Szántai – Horváth, Coroian, Farkas M., Causic, Germán, Pászka (Papp, 85.), Zabari, Zádori, Molnár J. (Balogh 66.)., Balázs R. (Beke, 54.). Vezetőedző: Supka Attila.

Dorog: Zima – Németh Á. (Füredi, 79.), Szalai, Bora, Kamarás, Csató (Göblyös, 65.), Szedlár, Berkó, Mészáros Á., Faragó, Simon A. (Perovics, 65.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

Gólszerzők: Zádori (39., 45.), ill. Mészáros (49.).

Sárga lap: Farkas (60.), ill. Berkó (44.) Németh Á. (63.), Perovics (82.).



A 20. percben mindkét csapatnak adódott lehetősége a gólszerzésre, a Szeged 2011 és a Dorog is dolgozott ki helyzetet, de nem tudott a kapuba találni. A 20. perctől átvette a játék irányítását a Grosics, amely az első félidő hajrájában két Zádori-góllal 2–0-ra lépett el. Előbb a 39. percben Horváth átadását, majd a 45. percben Germán passzát értékesítette. Szólt is a taps a lelátón.



A második félidő elején Causic szabadrúgása tornáztatta meg Zima kapust, a hazaiak ott folytatták, ahol abbahagyták. A 49. percben váratlanul szépített a vendégcsapat, egy szabadrúgás után Mészáros kotorta a kapuba a labdát, 2–1.



A hazaiak okosan tartották a labdát, ment előre a Dorog, ha gond volt, akkor ott volt Szántai kapus, így a szegedi együttes a végén nyert, fontos három pontot szerzett, és immár öt meccse veretlen.



Supka Attila: – Az első félidőben jól játszottunk, akár mégtöbb gólt is szerezthettünk volna. Megvoltak a helyzeteink. A szünetben azt kértem, hogy legyünk koncentráltak, mégis gólt kaptunk, saját dolgunkat nehezítettük meg, de a győzelmünk teljesen megérdemelt.