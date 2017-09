Zádori duplája 3 pontot ért a Szeged 2011 GA-nak

További eredmények: Kazincbarcika–Soroksár 1–0, Kisvárda–Békéscsaba 3–2, Mosonmagyaróvár–Budafok 0–0, MTK–Nyíregyháza 2–0, Siófok–Cegléd, Csákvár–Gyirmót, Győr–Szolnok, Sopron–Budaörs, Zalaegerszeg–Vác.

Labdarúgó Merkantil Liga, 8. forduló, Gyula, Grosics Gyula Akadémia, 300 néző.Veizer (Szvetnyik, Csatári).Szántai – Horváth, Coroian, Farkas M., Causic, Germán, Pászka (Papp, 85.), Zabari, Zádori, Molnár J. (Balogh 66.)., Balázs R. (Beke, 54.).Supka Attila.Dorog: Zima – Németh Á. (Füredi, 79.), Szalai, Bora, Kamarás, Csató (Göblyös, 65.), Szedlár, Berkó, Mészáros Á., Faragó, Simon A. (Perovics, 65.).Schindler Szabolcs.Zádori (39., 45.), ill. Mészáros (49.).Farkas (60.), ill. Berkó (44.) Németh Á. (63.), Perovics (82.).A 20. percben mindkét csapatnak adódott lehetősége a gólszerzésre, a Szeged 2011 GA és a Dorog is dolgozott ki helyzetet, de nem tudott a kapuba találni. A 20. perctől átvette a játék irányítását a Grosics, amely az első félidő hajrájában két Zádori-góllal 2–0-ra lépett el. Előbb a 39. percben Horváth átadását, majd a 45. percben Germán passzát értékesítette. Szólt is a taps a lelátón.A második félidő elején Causic szabadrúgása tornáztatta meg Zima kapust, a hazaiak ott folytatták, ahol abbahagyták. A 49. percben váratlanul szépített a vendégcsapat, egy szabadrúgás után Mészáros kotorta a kapuba a labdát, 2–1.A hazaiak okosan tartották a labdát, ment előre a Dorog, ha gond volt, akkor ott volt Szántai kapus, így a szegedi együttes a végén nyert, fontos három pontot szerzett, és immár öt meccse veretlen.– Az első félidőben jól játszottunk, akár mégtöbb gólt is szerezthettünk volna. Megvoltak a helyzeteink. A szünetben azt kértem, hogy legyünk koncentráltak, mégis gólt kaptunk, saját dolgunkat nehezítettük meg, de a győzelmünk teljesen megérdemelt.