Zádori eldöntötte: Szeged 2011-Grosics Akadémia-Vác 1-0

Szeged 2011-GA-Vác 1-0 (0-0)

Labdarúgó NB II, 23. forduló, Gyula, Grosics akadémia, 200 néző. Vezeti: Szilágyi Sándor (Horváth, Szilágyi N.).

Szeged 2011-GA: Szántai - Kasuba (Farkas A., 55.), Jagodics, Farkas M., Mészáros M. - Horváth A. - Coroian, Király (Pászka, a szünetben), Zabari - Germán, Andorka (Zádori, a szünetben). Edző: Klausz László.

Vác: Szentpéteri - Hegedűs, Görgényi, Dlusztus A., Gulyás - Tóth B., Tóth G. - Niedermüller, Mátyás (Major, 34.) - Nagy R. (Kákonyi, 69.), Balajti (Rusvay, a szünetben). Edző: Nagy Tibor.

Gólszerző: Zádori (78.).

Sárga lap: Tóth B. (25.), Jagodics (45+1.), Gulyás (64.), Germán (68.), Görgényi (92.).



A második félidő jobb volt, és a hazai alakulat a cserecsatár Zádori találatával eldöntötte a három pont sorsát.



92. perc: vége a mérkőzésnek, nyert a Szeged 2011-GA!



92. perc: Zádori megindul, két védő a nyakán, egy darabig megtartja, de leveszik tőle.



90. perc: két perc a ráadás.



86. perc: nagyon támad a Vác



78. perc: 1-0, ZÁDORI! Mészáros ívelt fel egy szabadrúgást, a 16-oson belüli fejpárbajok után a labda bal oldali ötösön érkező Zádori elé került, aki egy átvétel után ballal a jobb sarokba lőtt, 1-0.



76. perc: Zádori lövőhelyzetben, de lesen van.



70. perc: megint Rusvay, ezúttal jobbal balról lő, Szántai másodszorra megfogja az egyébként nem veszélyes lövést.



69. perc: Rusvay ballal mellélő a 16-oson belülről, futtából.



68. perc: Germán szövegelt, sárga.



67. perc: Germán ballal Szentpéteri kezébe lő méterről.



64. perc: Gulyás megrúgja Horváthot, sárga.



62. perc: Hegedűs jobb oldali beadását húzza le Szántai.



58. perc: az első váci védekezési hiba, szerencséjük, hogy az első komolyabb bírói hiba (nem volt les) miatt megúszták Zabari megindulását. A másik oldalon elmegy a labda a kapu előtt, a hosszún Nagy R. érkezik, de ballal fölérúgja a labdát.



56. perc: inkább a Vác dominál, jönnek a szögletek sorban.



55. perc: Kasuba le, Farkas A. be.



52. perc: Tóth B. gólhelyzetben, de lesen sípszó után elrúgta a labdát, már van neki egy ilyen, de nem kapott még egyet...



47. perc: Rusvay messziről Szántai kezébe lövi a labdát.



46. perc: Klausz László kettőt cserélt: Andorka helyett Zádori, Király helyén pedig Pászka folytatja. A vendégeknél Balajti helyett Rusvay játszik.



Kevés helyzet alakult ki a kapuk előtt, Farkas Márk fejese volt a legveszélyesebb, miközben választ kaphattunk arra, miért is áll ilyen jól a Vác: rendkívül masszív, párharcerős alakulat, amely űzi, hajtja az ellenfelét - kellemetlen csapat, amely nem hagyja kibontakozni a Szeged 2011-et.



45+1. perc: Jagodics szabálytalankodott, sárga lap.



44. perc: Tóth G. egy kipattanóból, dropból tüzel, jócskán mellément a 19 méterről leadott lövés.



43. perc: Szántai fut ki egy indításra, a 16-oson belül felszedi.



37. perc: Balajti forgolódik a 16-os vonalán, rossz a kiugratása.



34. perc: cserélnek a vendégek: Mátyás megsérült, helyére Major érkezett.



29. perc: bal oldali szegedi szabadrúgás, Mészáros M. laposan a rövid felé lövi, belül szabálytalankodnak, kifelé szabadrúgás.



25. perc: gyürkőzés van, ennek eredménye Tóth B. csúnya belépője és sárgája.



17. perc: vannak vendégszurkolók, nagyjából 10-en.



15. perc: Kasuba szerel szabálytalanul a bal oldali 16-os vonalához közel. Nagy R. középre adását a röviden Andorka menti.



12. perc: erős a hazaadás, megpattan Szentpéteri előtt, aki letérdelve mellel áll a labda útjába, majd a gólvonal felé perdülő labdát megmenti, szöglet. Huh! Farkas M. fejelt éppen csak mellé a hosszú ötöshöz közel...



11. perc: Coroian emelt a védők között kilépő Germánhoz, a labda magas.



7. perc: Germán tette a labdát a kilépő Andorka elé, aki visszagurított Zabarinak, a bal lábas beadást Germán elől fejelték ki.



3. perc: vendégszöglet, Horváth A. becsúszva mentett. A védők felszabadítottak.



1. perc: elkezdődött a mérkőzés.



Pályán a csapatok, kék-feketében a hazaiak, piros-fehérben a vendégek.



Nem tudni, miért, de nagyon jól szerepel a Vác a labdarúgó NB II tavaszi szezonjában: a legutóbbi három meccsüket megnyerték, és már negyedik helyen állnak a tabellán. A Szeged 2011-GA idei két mérkőzéséből egyet nyert, egyet ikszelt, és ha ma is győzne, egy pontra megközelítené a mai vendégét. A Vácban kezd a szegedi származású védő, Dlusztus András is.



Korábban:



A Szeged 2011 számára nagy esélyt kínál a Vác elleni meccs, hiszen a negyedik helyen álló riválisát egy pontra megközelíti, ha nyer. Klausz László csapata jó formában van: legutóbb egy hete gólt sem kapva nyertek 3-0-ra a Csákvár vendégeként.