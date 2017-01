Zádori gólt szerzett, a csapat kikapott

A kemény terhelés után meglehetősen fáradtan mozgott a Szeged 2011-GA az azeri első osztályú FC Sabail elleni, csütörtök esti találkozón, Belekben. Zádori révén ugyan megszerezték a vezetést, de az ellenfél a második játékrészben fordított, és 2-1-re nyert - olvasható a klub honlapján.A Szeged 2011-GA a Szántai - Farkas M., Jagodics, Tóth G. - Achim, Király, Horváth, Molnár J., Zabari - Zádori, Germán összeállításban futottak ki a gyepre, csereként Szemerédi, Molnár P. (kapusok), Mészáros, Povázsai, Balogh G., Geiger, Andorka, Farkas A., Coroian, és Kasuba lépett pályára. A napi három edzés és a legutóbbi meccs nemcsak a lábakban, a fejekben is éreztette hatását, ugyanakkor Zádori Krisztián fejesével az első félidő végén még a Szeged 2011-nél volt az előny. A masszív csatárral, sokat futó középpályásokkal felálló, jó mentalitású azeriek a második játékrészben Ramazan Abbasov és Orxan Sefiyaroglu találataival fordítottak, az egyenlítő gól büntetőből esett. Szegedi részről Andorka és Balogh G. találhatott volna még be, de az ellenfél előtt is nyílt alkalom a gólszerzésre.- Nem azt tapasztaltam, amit a romániai Medgyes ellen. Tény, hogy nagy a tempó, a két hetes, sok futást tartalmazó időszak után a napi három edzést követően nehéz felpörögni a meccsre, de mindenkinek meg kell értenie, hogy minden egyes meccs fontos. Látszott a tompaság, de a mentális erő fejlesztéséhez fontos, hogy ilyenkor is jöjjön elő a győzni akarás, ezt viszont ezúttal nem láttam mindenkin - mondta Klausz László vezetőedző.Pénteken a csapat három tréningen vesz részt, majd szombaton jön a román Pandurii elleni derbi.