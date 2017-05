Zárnák a szezont: A Szeged ma megszerezheti a 7. helyet

A párharc az egyik fél második győzelméig tart, a Varga-legénységnek pedig már van egy sikere, szombaton ugyanis simán, 11–7-re nyert a fővárosi rivális ellen.



Ma 20 órától Budapesten lesz a második meccs, és az első találkozó alapján bőven benne is van a pakliban, hogy a Tisza-partiaknak nem lesz több otthoni bajnokijuk az idényben. Pelleiéknek ehhez ugyanolyan remek védekezést kell bemutatniuk, mint hétvégén, ha ugyanis megismétlik az akkor látott teljesítményt, nem lesz kérdéses a 7. hely sorsa.



Persze ehhez most is pótolni kell fontos pólósokat, hiszen továbbra is három sérültje van a Szegednek: Basara és Palotás mellett a válogatott Manhercz Krisztián sem tud játszani.