Zavarkó bekezdett BB Mentor-kupán

1. Zavarkó Vilmos (Podbrezova) 696, 2. Zapletán Zsombor (Répcelak) 649, 3. Kiss Tamás (Neumarkt) 648, 4. Kiss Norbert (Szegedi TE) 643, 5. Erik Kuna (Podbrezova) 642, 6. Karsai László (Szegedi TE) 635, 7. Vadovic Bystric (Podbrezova) 618, 8. Martin Kozak (Podbrezova) 614, 9. Fehér Zoltán (Zalaegerszeg) 614, 10. Milan Jovetics (P. Beograd) 608 fával.1. Podbrezova 3742,2. Alabárdos-Szegedi TE 3675,3. Magyar válogatott 3634 fával.Az Alabárdos-Szegedi TE, a magyar válogatott és a szlovák Podbrezova hármas meccsén olyat produkált, amellyel már most szinte borítékolható, hogy az első helyen jut be a 16 közé. A Podbrezova légiósának mindegy, hogy edzés, edzőmeccs, BL-, bajnoki vagy válogatott találkozó, olyan motivációval lép mindig pályára, ami irigylésre méltó – és eredményes.A három csapat közül éppen ennek az extrának köszönhetően a Podbrezova nyerte a tornát, miközben a BB Mentor-kupa egyéni listáján az első tíz között mindössze a Partizan Beograd tekése, Milan Jovetics található, aki nem a három együttesből kerül ki. Az események ma is folytatódnak, ahogy