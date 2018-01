Zavarkó negyedszer a trónon

Selejtező

16-os döntő

Vastaps

1. Zavarkó Vilmos (Podbrezova) 696, 2. Zapletán Zsombor (Répcelak) 656, 3. Kiss Tamás (KK Neumarkt) 648, 4. Bárány Csongor (KK Beograd), 5. Kiss Norbert (Alabárdos-Szegedi TE), 6. Erik Kuna (Podbrezova) 642, 7. Móricz Zoltán 640, 8. Karsai László (Alabárdos-Szegedi TE) 635, 9.Szél Tibor (Alabárdos-Szegedi TE) 632, 10. Veres Zsolt (Alabárdos-Szegedi TE) 630, 11. Molnár Pál (Répcelak) 627, 12. Kakuk Levente (Répcelak) 622, 13. Ritter Tamás (Répcelak) 621, 14. Bystric Vadovic (Podbrezova) 618, 15. Somodi Károly (Szolnok), 16. Márton János (Alabárdos-Szegedi TE) 611 fával.Karsai L.–Szél T. 1:1, szétlövéssel: 17:22, Móricz Z.–Veres Zs. 1:1, 24:23, Kiss N.–Kakuk L. 1:1, 22:19, E. Kuna–Molnár P. 0:2, Kiss T.–B. Vadovic 1:1, 20:21, Bárány Cs.–Ritter T. 2:0, Zavarkó V.–Márton J. 2:0, Zapletán Zs.–Somodi K. 1:1, 17:20. Negyeddöntők: Kiss N.–Bárány Cs. 1:1, 21:17, B. Vadovic–Molnár P. 1:1, 18:16, Somodi K.–Móricz Z. 1:1, 22:20, Zavarkó V.–Szél T. 1:1, 18:16.Zavarkó V.–Kiss N. 2:0, Somodi K.–B. Vadovic 0:2. Döntő: Zavarkó V.–B. Vadovic 2:0.206. Ennyi versenyző indult az idei, 16. BB Mentor-kupa selejtezőjében – soha nem volt még ennyi nevező a torna történetében. És ha mindezt azzal megtoldjuk, hogy volt, aki nem egyszer próbálkozott a minél jobb eredmény elérésével, hanem többször, akkor megérte négy nappal, immár tíznaposra növelni a viadal hosszát.A legjobb 16 közé az eddigi győztesek közül a pályán öten (az Alabárdos-Szegedből Kiss Norbert és Jovan Csalics, az olasz Neumarktból Kiss Tamás, a KK Beogradból a címvédő Bárány Csongor, valamint a szlovák Podbrezova klasszisa,Zavarkó Vilmos) kvalifikálták magukat, közülük Csalics visszalépett, így a szintén szegedi Márton János örülhetett a váratlan lehetőségnek, a nyolcaddöntős szereplésnek. Az utolsó helyezett 414, a selejtezőt megnyerő Zavarkó 696 fát ütött – a különbség 282 fa.Miután sorra estek ki az egyik ágon a nagy nevek, így a Podbrezova szlovák játékosa, Bystric Vadovic a döntőig menetelt.A másik finalista is a szlovák klubtól érkezett: a vajdasági Zavarkó Vilmos sokkal nehezebb ellenfelekkel találkozott, mint csapattársa, például a szegedi Szél Tibor és Kiss Norbert került az útjába – utóbbi mint legjobb hazai játékos végül a harmadik helyen végzett.Talán annyi hiányérzetünk lehet, hogy az elődöntők és a döntő egyaránt 2:0-s szettel végződött, miközben az egyenes kieséses szakasz tizenöt mérkőzéséből kilenc az 1:1 utáni szétlövésben dőlt el.És akkor a győztes. Zavarkót vastaps fogadta az eredményhirdetéskor. A szurkolók értékelték, hogy a vajdasági játékost az újszegedi teke- és bowlingcentrumban láthatták.Volt, aki videózta a játékot, afféle mozgástanulmányt készített magának a szlovák Podbrezova tekézéséről. Zavarkó négy meccséből csak egy végződött döntetlenre, majd dőlt el szétlövéssel, a további három találkozóját 2:0-val söpörte be – megérdemelten lett 2009, 2010 és 2013 után negyedszer is első, ezzel utolérte Kiss Norbertet.Az Alabárdos-Szegedi TE játékosa, Kiss Norbert két különdíjat is begyűjtött: ő lett a legjobb helyen végző és a legjobb eredményt elérő hazai játékos is.– Nem vagyok csalódott a bronzérem miatt, hiszen 2017 után az idei év elejétől változtattam a motivációmban, az erőnléti munkában, és ebben sikerült előrelépnem. Visszatértem a nagyobb erőt igénylő játékra, azóta már van öt 640 fás eredményem. Tavaly még nem számítottam arra, hogy a szegedi versenyen számottevő helyezést érhetek el, de egyelőre jó az év eleji döntés.