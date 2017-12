Zénó cumija volt a kabala: Az év férfi sportolója Szegeden, Kanyó Dénes

A világklasszis búvárúszó, Kanyó Dénes családja körében vette át lapunk elismerését. Fotó: Karnok Csaba

41 évesen a világ egyik legjobbjának lenni nem kis dolog. A szegedi búvárúszó klasszis, Kanyó Dénes pedig ebbe a kategóriába tartozik. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub mindenese: elnöke, edzője és vezetőedzője parádés szezont tudhat maga mögött. Kevesen gondolták, hogy a „negyedik ikszen" túl is képes lesz világraszóló sikereket elérni.Eddig 105-ször bizonyult itthon a legjobbnak. Ennyi országos bajnoki címet szerzett, ami rekord a sportág történetében.A nem olimpiai sportágak képviselői számára a legnagyobb esemény a négyévente megrendezendő világjátékok. Idén Lengyelország volt a színhely, Kanyó a magyar nemzeti együttes tagja volt.– Volt egy kis imahely a szállásunk mellett. Én többször is elmentem, és elmondtam egy-egy imát. Nemcsak testben, hanem lélekben is készültem a versenyre. Talán ez volt a siker titka, hiszen 400 méter felszínen a hajrában tudtam megszerezni a győzelmet. Hatalmas verseny volt, örök élmény marad számomra.

Nem volt vitás, hogy lapunk neki adja 2017 Év férfi sportolója díját Szegeden. A CE Glass Industrie jóvoltából elkészített csodaszép elismerést a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitányától, Hüttner Csabától vehette át.– Pályafutásom során negyedszer érdemeltem ki ezt az elismerést. Zénó fiam mondta, mielőtt elindultunk a Hungi Vigadóba, hogy apa ajándékot kap. Ez egy hatalmas ajándék, hogy ennyi nagyszerű sportember között lehetek, számomra a világ közepén, Szegeden. Ezt a megbecsülést érezni, hihetetlenül felemelő. Még sok év múlva is szívet melengető lesz visszaemlékezni rá!Mit hoz a jövő? Ezt a kérdést már feltettük Kanyó Dénesnek, sokan kíváncsiak, hogy folytatja-e a pályafutását.– A jövő év nagy eseménye kislányom születése lesz. Párommal, Diával májusra várjuk a picit. Ez határozza majd meg az életem, hogy a pelenkázás mellett jut-e idő a felkészülésre. Most sem hagytam ki egy napot sem, edzésben vagyok. Az idei világjátékokra a Zénótól kapott cumi volt a kabalám, remélem, hogy pályafutásom alatt még lesz cumi a kabalám.