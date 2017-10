Zöld-fehérbe öltözött Makó

Labdarúgó-gálamérkőzés, Makó, 1500 néző.Garamvölgyi (Túri, 78.) – Rakonczai (Palotás, 59.), Tóth I. (Gilinger, 59.), Takács J., László – Széll (Lipták, 14.), Sirokmán (Béres, 78.), Bánóczki (Tóth T., 69.) – Gémes (Horváth K., 78.), Bartucz, Vajna (Patai, 69.).Méhes Tibor.Holczer – Pedroso, Batik, Otigba (Takács Zs., 65.), Blazic (Könczey, 65.) – Gorriaran (Szabó, 65.), Leandro – Csernik, Paintsil (Novák, 65.), Amadou – Priskin (Horváth B., 65.).Thomas Doll.Gorriaran (31.), Amadou (60.), Horváth B. (68.), Novák (69.)Szép lett! Európai! Megérdemelte már a megújulást Makó, a város népszerű csapata, a helyi futballklub. Korszerű fedett lelátó és öltözőépület készült el, amelyet hivatalosan tegnap délután adtak át. Megtelt az új lelátó, sőt a pálya környéke is.Ez sem volt véletlen, hiszen hazánk legnépszerűbb csapata, az FTC érkezett az avatóra. A Fradi erős kerettel jött, így minden adott volt egy remek délutáni szórakozáshoz.Lázár János országgyűlési képviselő, Kubatov Gábor, a Fradi elnöke és Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere vágta át a szalagot. Jöhetett a meccs, sok-sok fradistával a lelátón.Ami várható volt, az FTC-nél volt a labda, járatta is rendesen a vendégcsapat, azonban a jól záró makói védelmen sokáig nem talált rést, a hazaiak pedig néhányszor még gyors kontraakciókra is vállalkoztak. Thomas Doll a 16. percben felállt a kispadról, hangos szóval jelezte, hogy nem tetszik neki, amit lát.Csóválta a fejét a német mester. Élvezte a játékot a hazai csapat, többször is remek cseleket mutattak be a makói kedvencek, amit a népes szurkolótábor tapssal jutalmazott. Éppen ezért volt váratlan, hogy a 36. percben vezetést szerzett az FTC.Garamvölgyi kapus rosszul jött ki egy beadásra, amelyből Gorriaran az üres kapuba lőtt. Hosszú sor állt nemcsak a büfé, hanem a Fradi-shop előtt is, a helyiek sok-sok relikviát vásároltak. A 60. percben jött a második fővárosi gól, a villámgyors Amadou tört be, majd ragasztott a pipába egy bombagólt.Mindkét oldalon cseréltek a mesterek, mindenki szerepet kapott, a Fradiban több fiatal is pályára léphetett, akik közül előbb Horváth, majd Novák is a kapuba talált, ezzel beállítva a végeredményt úgy, hogy az utolsó pillanatokban a Makónak volt egy ziccere, de kimaradt a tuti helyzet.A nagy élmény viszont ezután következett: a Fradi összes játékosa a pályán maradt, így lehetett közös fotót készíteni, aláírást kérni. Egy biztos, újabb szurkolókkal bővült az eddig is népes Fradi-tábor.