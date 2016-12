Zoran Kuntics a SZEOL SC új vezetőedzője

Mivel Tóth Ákos utódja, Lóczi István szakmai igazgató csak beugróként vállalta az őszi szezon utolsó három bajnokiját, az NB II újonca, a SZEOL SC új vezetőedzőt keresett: a választás Zoran Kunticsra esett, aki másfél éves szerződést írt alá a kék-feketékkel.



– Mindenki ismeri a nevét a hazai futballban, már letette a névjegyét. Épp ezért megbízhatunk benne, tudjuk, képes lesz jobb teljesítményt kihozni a SZEOL SC-ből, mint amit ősszel nyújtottunk – mondta Halkó Pál, a klub ügyvezetője.



Az új tréner az elmúlt években a Szigetszentmiklós, az Ajka és a Dunakeszi edzőjeként is dolgozott, de korábban a Ferencváros utánpótlását is segítette. Játékosként is volt a Fradiban, ahogy a Vasast és a Videtont is erősítette.



– Harcolni kell a végsőkig, ebben szeretnék segíteni, mert ebben a csapatban és a városban sok potenciált érzek – kezdte nyilatkozatát Zoran Kuntics. – A szerb mentalitással és külső szemlélőként figyelve olyan változásokat szeretnék, amelyekkel a jelenlegi keretből a maximumot ki tudjuk hozni. A 22-es keretet szűkítjük majd, de ez még a jövő zenéje. Mindenesetre a sérülések elkerülésében is bízunk. Acélosítjuk a meglévő keretet, a szegedi játékosokra támaszkodva, harcosan vágunk neki a tavasznak. Tudom, hogy közel 30 pontra szükség lehet még a bennmaradáshoz, de nem érzek óriási nyomást. Nem félelemmel, hanem örömmel vállaltam ezt a szép feladatot.



A szakember segítője Makra Zsolt lesz, kapusedzője pedig Bagdi Ferenc.