Zsótér Donát halat pucol és fát díszít

Az ajándékot a Jézuska hozza. Ezzel nem árulunk el nagy titkot: akinek kisgyermeke van, az igyekszik minél tovább így erősíteni az utód lelkét. A Bp. Honvéd kisteleki származású játékosa, Zsótér Donát azonban hamar rájött, mi van a háttérben.– Már óvodáskoromban tudtam, nem a Jézuska az ajándékozó – mesélt kisteleki otthonában a 20 éves utánpótlás-válogatott középpályás. – A Mikulást is megismertem: vagy a hangja, vagy a cipője volt ismerős. A karácsonyi faállításkor pedig, amikor elmentem itthonról, mert el kellett menni, még semmi sem volt az egyik szobában, amikor visszatértem, akkor pedig már minden el volt készítve – na, ez is gyanúsnak tűnt.– Addig jó, amíg a gyerek megőrzi a naivitását – kapcsolódott a beszélgetésbe az édesapa, Zsótér Ferenc Donátnak nem csak emiatt, de hamar fel kellett nőnie: 13 évesen már a felcsúti akadémia játékosának vallhatta magát.– Hogy mit éreztem, mikor elkerült itthonról? Könnyen ment, persze – egy hónapig sírtam – erősíti meg az elengedés nehézségeit Zsótér Ferenc.

A szülők szeretete mellett a saját, kisteleki szobájában lévő tekintélyes éremgyűjtemény is fontos a Budapest Honvéd középpályásának. Fotók: Török János

Ekkor 2009-et írtunk, a Tisza Volánból igazolt a Puskás Akadémiára a játékos, majd 16 évesen megkapta az első profi szerződését a Videotonnál, 16 és fél évesen pedig bemutatkozott egy ligakupameccsen a nagycsapatban – a iskolai óráról rántották ki, és lett onnantól kezdve magántanuló.– A hétvégékből 24 órát sem voltam itthon, máris menni kellett vissza az akadémiára – mondta Donát. – Apáék viszont minden meccsre eljöttek, majd hazahoztak, másnap pedig visszaautóztak velem. Addig is együtt voltunk, addig is beszélgethettünk. Ez nekem nagyon fontos volt, hálás vagyok érte.A kisteleki család egyetlen gyermeke Donát. Illetve dehogyis: ott van még Dodó kutya, aki hétéves. Amikor a futballista Felcsútra ment, ő lett a tesó, ő maradt otthon anyáékkal. A Honvéd labdarúgója hosszú idő után komoly szünetet kapott.

– Sokszor csak a három ünnepnapra engedték el, utána ment is vissza – emlékezett az édesanya, Mónika.– December 10-én megvolt az utolsó bajnoki és az évzáró is, majd 11-e óta itthon vagyok, és csak január 9-én kezdjük az alapozást – mesélt Donát. – Jöhet az étkezési bűnözés: ilyenkor nem hagyom ki a pacalt, a marha- vagy birkapörköltet, a töltött káposztát. Viszont a hallevet nem szeretem, de a halat grillezve, sütve megeszem. Apával 20 kilogramm halat pucolunk majd meg a családnak, ezt most tanulom, ahogy a favágást is baltával, Stihl fűrésszel. Eddig ezekre nem volt idő, most van. Nem kaptam külön edzésprogramot, az olasz edző, Marco Rossi azt mondta, jó pihenést, így engedett el bennünket szünetre. A Videotonnál az évek alatt megtanultam, mit, mennyit és hogyan kell táplálkoznom, az ünnep után el is kezdek mozgolódni. Amúgy szinte csak csirkét eszem például párolt rizzsel. Megveszem, és hamar elkészül. Székesfehérváron mindig volt egy kis fám, feldíszítettem a lakást, de erre most nem volt szükség.A karácsonyi ünnep része a közös faállítás.– Na, ebből én kimaradok – mondta Ferenc.– Már megvan a fa, anyával együtt ma kora délután kezdjük el a díszítését – tette hozzá Donát. – Bármilyen kényes kérdésben is kell dönteni, azt közösen hozzuk meg. Illetve főleg apán van a teher a végső szó kimondásánál. Van, amit anyával, van, amit apával beszélek meg, de az biztos, bármi is történik velem, azt apa megérzi. Van két kis unokaöcsém, a nagyobb, a négyéves éppen azon a napon, január 8-án született, mint én. Most ők a karácsonyi játékaim: egy kis csoki, ajándék, játék mindig jut nekik. Azt még a Jézuska hozza.