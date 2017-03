A Chelsea új stadionja olcsóbb lesz, mint az új Puskás Stadion

A klub a jelenlegi stadionjuk, a Stamford Bridge helyére építheti fel az új arénát, a tervek szerint már a 2021/22-es szezonra. Az eddiginél közel 15 ezer hellyel nagyobb, 60 ezres lesz az új stadion, amit a világ egyik legmenőbb stadiontervezői, a többek között a müncheni Allianz Arénát és a pekingi olimpiára tervezett központi stadiont, a Madárfészket is felhúzó Herzog and de Meuron iroda tervezett meg - írja a 444.hu A stadion költsége 500 millió font, ami jelenlegi font/forint árfolyamon számolva 179 milliárd forint. Azaz még mindig olcsóbb, mint az új Puskás stadion, aminek az olimpiai pályázat lefújásával párhuzamosan ugrott meg a költsége bruttó 190 milliárd forintra - jegyzi meg a portál.A Chelsea tulajdonosa, az orosz oligarcha Roman Abramovich régóta szerette volna már bővíteni a lelátók méretét, de eddig különféle szabályozási és engedélyezési problémákba folyamatosan elakadt, most azonban zöld utat kapott.