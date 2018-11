A csapat sportigazgatója szerint a Vidinek hozzá kell még szoknia a kettős terheléshez

Kovács Zoltán, a bajnoki címvédő MOL Vidi FC sportigazgatója szerint a székesfehérvári együttes játékosainak és teljes stábjának hozzá kell még szoknia a kettős terheléshez, vagyis ahhoz, hogy a labdarúgó Európa-liga csoportköre miatt a csapat két-három naponta tétmérkőzésen lép pályára.



A sportigazgató a molcsapat.hu-nak azt mondta, a sűrű program egyformán okoz fizikai és mentális fáradtságot, de "nagy erőkkel" keresik a megoldást a kialakult helyzetre. A Vidi hét bajnoki találkozón veszített az idei szezonban pontokat, ebből hat alkalommal úgy, hogy néhány nappal korábban európai kupamérkőzést játszott.



"A mezőkövesdi vereség elég rosszkor jött, hiszen ott volt a kezünkben a lehetőség, hogy közelebb lopózzunk az élen állókhoz, de most valóban érezhető volt a fiúkon, hogy nagyon sokat kivett belőlük a PAOK elleni hazai meccs" - mondta a múlt vasárnapi 1-0-s vereségről Kovács Zoltán, aki hozzátette, nem arról van szó, hogy a csapat kerete nem elég erős a kettős terheléshez.



"Ugyanakkor nincsen a világon egyetlen olyan edző sem, aki azt mondja, elég erős a keretem, nem kell több játékos" - jelentette ki a sportigazgató, és megjegyezte, folyamatosan figyelik az erősítés lehetőségét, viszont egy új játékos beépítése sok időt vesz igénybe egy olyan együttesnél, amelynek játéka a szervezettségre és a kompakt csapatjátékra épül.



Kovács Zoltán szerint nem szabad elfelejteni, hogy bár vannak rutinos futballistáik, az El csoportkörében mégis újonc a Vidi, amellyel változatlanul az a céljuk, hogy minden ősszel európai kupameccseken lépjenek pályára.



"Van előttünk jó példa, és tudjuk, mit kell tennünk, hogy bírjuk a terhelést, és erre nagy szükségünk is van, hiszen az európai célok mellett a magyar bajnokságban is magasra törünk, ami címvédőként kötelességünk is" - mondta a sportigazgató, hozzátéve, hogy a mentális és fizikai fáradtság nem választható ketté, egymást gerjesztő folyamatokról van szó.



"A mentális fáradtság egyébként szerintem még nagyobb gondot is okoz, mint a fizikai" - nyilatkozta Kovács, és emlékeztetett rá, hogy több alkalommal is olyan mérkőzésen veszítettek pontokat, amelyet uraltak, keményen megdolgoztak a vezetésért, de egy pillanatnyi kihagyást azonnal megbüntetett az ellenfél.



A sportigazgató kiemelte, hogy a Vidi pályán mutatott teljesítménye nagyon sok ember munkájának összessége, a klubnál mindenki teszi a dolgát a profin felépített rendszerben, amely elengedhetetlen a sikerességhez.



"Ahogy a klubnál mindenkinek, úgy nekem is vannak ambícióim: azt szeretném, ha a Vidi minden évben valamelyik európai kupasorozat főtábláján szerepelne. Ehhez nyilván rengeteget kell dolgozni, de az idei szezonban folyamatosan bizonyítjuk, hogy érdemes nagy célokat magunk elé tűzni, mert akarattal és munkával igenis el lehet érni őket még egy magyar csapatnak is" - tette hozzá Kovács.



A Vidi jövő szerdán, az OTP Bank Liga hatodik fordulójából elhalasztott MOL Vidi FC-Újpest FC mérkőzéssel avatja fel az új Sóstói Stadiont, három nappal később Debrecenben vendégeskedik, majd november 29-én a fehérorosz BATE Boriszov otthonában lép pályára az El csoportkörének ötödik fordulójában.