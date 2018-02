A Forbes szerint Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportoló

Továbbra is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportoló a Forbes magazin szerint. A lap magyar kiadása negyedszer állította össze a legértékesebb magyar sportolók listáját. Hosszú, aki tavaly a budapesti világbajnokságon két aranyérmet nyert, sorozatban negyedszer áll a lista élén.



Mögötte a túraautó világbajnokságon ezüstérmes Michelisz Norbert a második, akit két teniszező, a párosban WTA-világbajnok Babos Tímea és a US Openen nyolcaddöntős Fucsovics Márton követ. Az ötödik helyen a vívó Szilágyi Áron található. A magazin szerint "a hirdetők állandó médiaszereplést, influencer szerepet várnak a magyar sportolóktól, ennek azonban sokan nem tudnak, vagy nem akarnak egyelőre megfelelni.



A társaságiadó-rendszerből nyerhető "könnyű" állami pénzek pedig elszívják a forrásokat a sportmarketingből és a szponzorációból. A középmezőny alacsony pontszáma és sűrűsödése jelzi: ha valaki tudatos stratégiával nekivág, könnyen eljuthat az élbolyba a magyar piacon - akár világbajnoki arany nélkül is." A lista összeállításánál a 2017. február 1. és a 2018. február 1. közötti időszakot vették figyelembe.